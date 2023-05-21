Петришенко: работа над ошибками на централизованном экзамене – фейк

Новости Беларуси. Второй централизованный экзамен у белорусских школьников. Его результат во многом определит дальнейшую судьбу выпускников. Предмет для сегодняшнего испытания они выбирали самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В топ самых популярных попали математика, биология и английский язык. Всего их девять. На данный момент кто-то уже справился со всеми заданиями, кому-то еще отведено время подумать. На экзамен в зависимости от дисциплины отведено разное время.

Сдавать намного легче, потому что не надо сдавать сначала в школе, а потом еще отдельно ЦТ. И в принципе задания упрощены. Мне даже нравится, что больше заданий из Б части.

Я желаю, чтобы все сдали и нашли свой путь, по которому будут идти. Чтобы они поступили туда, куда хотят, исполнили все свои мечты, потому что, возможно, их цели и пожелания в жизни связаны с тем, куда они хотят поступить. Подробности. В целом по атмосфере чувствуется, что наибольшее волнение во время подобных испытаний не у школьников, а у и их родителей и педагогов. За ходом подготовки и проведения экзамена следят представители госконтроля и правительства. Несмотря на всю открытость процесса, приходится опровергать слухи, неизвестно кем рожденные, на просторах сети Интернет.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В негосударственных СМИ – подчеркиваю – появились фейки, что чуть ли не на централизованном экзамене можно проводить работу над ошибками, исправить тест. Я хочу сразу же предупредить, что подобных вещей мы никогда не давали, никогда не анонсировали, никогда не комментировали. Поэтому я призываю и родителей, и детей еще раз обратить внимание и пользоваться только официальной и проверенной информацией.

Анна Казак, госинспектор КГК Беларуси:

Когда запечатывают конверты, подсчитывают все бланки ответов, задания, их отвозят фельдъегерские службы в Республиканский институт контроля знаний, где они анализируют достоверность, оценивают упаковку, чтобы не было со стороны учреждения образования каких-то нарушений.