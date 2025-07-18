В колледжах Минска стартовал приём документов на уровень среднего специального образования

В столичных колледжах стартовал прием документов на уровень среднего специального образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году количество бюджетных мест увеличено. Также акцент сделан на востребованные экономикой профессии. Какие условия обучения предлагают колледжи и какие специальности пользуются популярностью у абитуриентов? Узнала наш корреспондент Юлия Минич.

Приемная комиссия только начала свою работу, а в Минском государственном финансово-экономическом колледже уже многолюдно. В первый день документы подали около 120 абитуриентов. Это свыше 30 % от плана набора. Специальности – востребованные на рынке. Финансовая, банковская и маркетинговая деятельность, а также бухгалтерский учет, анализ и контроль.

Юлия Минич, корреспондент:

Абитуриентов в финансово-экономическом колледже уже ждут с 9 утра. Условия прописаны на сайте. Необходимо предоставить оригинал документа об образовании, медицинскую справку и шесть фотографий, размером 3х4. Для удобства отведено два отдельных кабинета: для абитуриентов, подающих заявления после 9-го и после 11-го классов. Приемной комиссии помогают студотряды – ребята, которые уже обучаются в колледже. Для них это возможность не только с пользой провести летнее время, но и заработать.