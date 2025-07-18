В колледжах Минска стартовал приём документов на уровень среднего специального образования
В столичных колледжах стартовал прием документов на уровень среднего специального образования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2025 году количество бюджетных мест увеличено. Также акцент сделан на востребованные экономикой профессии.
Какие условия обучения предлагают колледжи и какие специальности пользуются популярностью у абитуриентов? Узнала наш корреспондент Юлия Минич.
Приемная комиссия только начала свою работу, а в Минском государственном финансово-экономическом колледже уже многолюдно. В первый день документы подали около 120 абитуриентов. Это свыше 30 % от плана набора. Специальности – востребованные на рынке. Финансовая, банковская и маркетинговая деятельность, а также бухгалтерский учет, анализ и контроль.
Юлия Минич, корреспондент:
Абитуриентов в финансово-экономическом колледже уже ждут с 9 утра. Условия прописаны на сайте. Необходимо предоставить оригинал документа об образовании, медицинскую справку и шесть фотографий, размером 3х4.
Для удобства отведено два отдельных кабинета: для абитуриентов, подающих заявления после 9-го и после 11-го классов. Приемной комиссии помогают студотряды – ребята, которые уже обучаются в колледже. Для них это возможность не только с пользой провести летнее время, но и заработать.
Ольга Пархимчик, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного финансово-экономического колледжа:
Мы сейчас находимся в кабинете, где работают наши бойцы из студенческого отряда в заполнении базы данных по абитуриентам. Всю информацию о наших абитуриентах вносят в базу для того, чтобы мы могли каждый три часа обновлять данные на сайте колледжа.
К слову, целевые направления в колледже открыли год назад. И если в 2024 набирали 10 человек, то в этом – в 7 раз больше. Для иногородних есть общежитие. Распределение – стопроцентное. Заказчики – банки, финансовые и страховые организации. Также с 2024 года начали готовить специалистов для центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций.
Подробности в видео.