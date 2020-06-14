Иван Тертель: «Задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей»

Новости Беларуси. Рабочая поездка Президента в Полоцк 12 июня продолжилась традиционным общением с местными жителями и журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко никогда не отказывает в такой форме обратной связи – через диалог напрямую узнать у белорусов, что их беспокоит. Вопросов личного характера хватало и в этот раз. По всем из них глава государства поручил разобраться и оказать необходимую помощь. Журналистов в первую очередь интересовали самые горячие темы. Таковой на неделе стала ситуация с обысками в офисе «Белгазпромбанка». Напомним, в отношении топ-менеджмента возбуждено уголовное дело по фактам, связанным с противоправной деятельностью банка. Президент Беларуси: «Слитки золота, картины, всё принесли сразу – только не трогайте»





Какие акценты в этой истории отметили мы для себя?

Первый. Вопросы у правоохранителей к работе банка возникли давно, еще в 2016 году. Тогда же делали запрос зарубежным коллегам, ответ пришёл в конце 2019-го. Второй. Как нам с вами, не владея тонкими знаниями в сфере банковского дела, понять, насколько эффективно и прозрачно работает банк?

Рентабельность всегда во главе угла. Этот показатель отражает способность руководства управлять системой и генерировать прибыль. И вот здесь очевидно: «Белгазпромбанк» по этой характеристике проигрывает практически всем представителям российского банковского бизнеса в Беларуси. И это наводит на мысль о намеренном занижении финансовых результатов работы. Как версия, как повод проверить.

Дальше – следствие и беседы с задержанными. И вот здесь возникает третий акцент. Его в интервью РБК озвучила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. Задержанные дают показания, в том числе по противоправной деятельности экс-руководителя. В ходе следственных мероприятий в «Белгазпромбанке» изъяты крупные денежные суммы

Самое главное сейчас требование – максимальная прозрачнось. Не исключено приглашение в страну представителей Интерпола и других уважаемых международных организаций. Александр Лукашенко: у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести А пока следствие продолжается. Кто-то, возможно, перейдёт в статус свидетелей, кому-то будут предъявлены обвинения.

Иван Тертель, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

В результате проведения неотложных следственных действий в настоящее время задержаны 15 лиц. Это топ-менеджеры «Белгазпромбанка» из числа руководителей первого звена и различного уровня. Также бывшие сотрудники банка, которые в настоящее время работают в коммерческих структурах. Большинство из задержанных уже сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты денежные средства на сумму свыше 4 миллионов долларов США, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов США.

В ходе следственных мероприятий у задержанных обнаружены так называемые дигипассы, то есть инструменты, которые позволяют с территории Республики Беларусь управлять счетами в иностранных банках. Следственные действия продолжаются.





Напомним: август 2019 года, совещание на самом высоком уровне. Обсуждали качество работы всей правоохранительной системы Беларуси. И тогда были обозначены два главных требования: все возбужденные уголовные дела должны основываться на конкретных фактах. Это позволит исключить фактор оговора человека со стороны конкурента. Но и ослаблять борьбу с преступностью ни в коем случае нельзя.