Александр Лукашенко: у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести

Новости Беларуси. Командировка в Полоцк в пятничном графике Президента. Традиционно в конце рабочей недели глава государства побывал в поездках по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное внимание 12 июня – вопросам ЖКХ. Александр Лукашенко провел большое совещание по развитию этой сферы. К моменту окончания разговора у здания горисполкома собрались жители города: многие хотели задать свои вопросы. Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Это хорошая возможность напрямую узнать, что беспокоит белорусов. Полочане просили помощи у Президента в решении даже личных вопросов. По всем глава государства поручил разобраться. Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью» Затем разговор подхватили журналисты. Совершенно неожиданно прозвучал вопрос от корреспондента телерадиокомпании «Мир».

Ольга Забелич, корреспондент телерадиокомпании «Мир»:

Вопрос про «Газпромбанк». Вчера там весь день работали сотрудники Департамента финансовых расследований. Прошли обыски, возбуждены уголовные дела, вскрылись какие-то факты махинаций, хищений. И параллельно с этим кандидат, который называет себя альтернативным, который очень плотно и тесно связан именно с этим банком, сделал много заявлений в СМИ. Говорил о площадях, о выборах и не только об этом. Мне хотелось бы у вас спросить ваше мнение. Что вы лично думаете по поводу этого всего происходящего?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я, честно вам скажу, в нюансы пока не погружен. Сейчас идут оперативные и следственные мероприятия в больших объемах – это во-первых. Во-вторых, да, действительно, даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права здесь заниматься неправедными делами, в том числе этому банку. Что касается этих всех альтернативщиков, что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову, – я, мол, не при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя были заместителями, и все, что там творилось, могло происходить… Даже без фактов: это могло без руководителя происходить? Нет. Более того, у нас полная информация о том, что это его были замыслы, это он образовал эти «прокладки» структурные, типа «ПриватЛизинга». Вы помните, я однажды задал вопрос: скажите, что такое «ПриватЛизинг»? Начал отпираться, что такой структуры вроде бы нет. Ну ты скажи честно, если тебе задает Президент вопрос. Я же еще Президент, они же еще меня не свергли. Поэтому я задаю жуликам вопрос: что такое этот «ПриватЛизинг»? А работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружен был вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их – на Кипре там, в Латвии счета, в Лондоне, я даже не помню.

Но иностранцы информацию нам – с 2016 года мы просили – предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия, поэтому появились вопросы. Вы ему задайте вопрос, почему он пошел в президенты. Когда рыльце в пушку, не лезь туда, потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что он понял, что к нему придут и оденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести – вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет. Я никого не боюсь, и мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать. Потому что начали прятать концы в воду. Не получилось. Я хочу, чтобы он попал на выборы, чтобы он пришел и им рассказал, откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой «диктатуре лукашенковской» он создал эту собственность, как он взятки давал, как он делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем. Я же не идиот, понимаете? Когда меня обвинили, что мы не тем идем в лечении коронавируса, что я сделал? Всемирная организация здравоохранения, давайте сюда, идите, посмотрите, правильно мы делаем или нет. Какой был вывод? Да, белорусы пошли своим путем. Но между собой обсуждали это и говорят: слушайте, странные белорусы, после Витебска, где была вспышка этой пандемии… Они приехали, говорят: так они же и Президент, не все говорят, что делают. Они были поражены тем, что наше здравоохранение делает. Так точно здесь так я поступлю так, чтобы не сделать его узником совести. Я позову Интерпол, по результатам расследования скажу: а ну-ка, проанализируйте эти документы. Россиян, американцев сюда позову, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие наших действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо – сядут. Перед законом все равны.

Есть такие сердобольные, которым в уши накалякают через интернет: а, тут он специально их сажает и так далее. Никакого специально не будет. Я даю себе отчет, где мы живем и ядерного оружия у меня нет, чтобы там пугать весь мир. Я знаю, что мы можем попасть в такую ситуацию, что потом не выкрутимся, если мы будем виноваты. Я знаю, что такое изоляция. Нам уже много лет подкидывали ее. И знаете вы. Поэтому не получится узником совести кому-то стать и таким образом защищать самого себя. Ответит по всем законам. Единственное, я тут одному из наших членов правительства сказал, он его хорошо знает. Говорю – поди и скажи ему: правда и только правда. Второе: все, что украл, верни народу. Может быть, суд это учтет. Вот то, что я знаю. А председателю Комитета госконтроля, который занимается этим вопросом, я поручил, чтобы он народу все выложил, все, что есть, рассказал. Чтобы они не думали, что тут идет какой-то искусственный накат. Нам он не нужен. Во-первых, я знаю, что они поддержат меня – я в этом не сомневаюсь. А не поддержат – ну и хорошо. Поживут с другими, посмотрят, потом они позовут меня обратно.