Президент Беларуси: «Слитки золота, картины, всё принесли сразу – только не трогайте»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К моменту окончания большого совещания у здания горисполкома в Полоцке собрались жители города. Многие хотели задать свои вопросы Президенту. Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Это хорошая возможность напрямую узнать, что беспокоит белорусов. Полочане просили помощи у главы государства в решении даже личных проблем. По всем Президент поручил разобраться. В частности, это касалось решения бытовых вопросов многодетной мамы. Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью» Разговор подхватили журналисты. Прозвучал вопрос от корреспондента телерадиокомпании «Мир».

Ольга Забелич, корреспондент телерадиокомпании «Мир»:

Ольга Забелич, телерадиокомпания «Мир». Александр Григорьевич... Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Мир»? Вы знаете телекомпанию «Мир»? Неплохая компания, которая иногда, хотя бы иногда главные моменты, происходящие в Беларуси, выдает на постсоветское пространство, ну и в мире тоже. Смотрят эту компанию. Скажу откровенно, это один из каналов, который я всегда смотрю.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я, честно вам скажу, в нюансы пока не погружен. Сейчас идут оперативные и следственные мероприятия в больших объемах – это во-первых. Во-вторых, да, действительно, даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права здесь заниматься неправедными делами, в том числе этому банку. Что касается этих всех альтернативщиков, что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову, – я, мол, не при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя были заместителями, и все, что там творилось, могло происходить… Даже без фактов: это могло без руководителя происходить? Нет. Более того, у нас полная информация о том, что это его были замыслы, это он образовал эти «прокладки» структурные, типа «ПриватЛизинга». Вы помните, я однажды задал вопрос: скажите, что такое «ПриватЛизинг»? Начал отпираться, что такой структуры вроде бы нет. Ну ты скажи честно, если тебе задает Президент вопрос. Я же еще Президент, они же еще меня не свергли. Поэтому я задаю жуликам вопрос: что такое этот «ПриватЛизинг»? А работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружен был вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их – на Кипре там, в Латвии счета, в Лондоне, я даже не помню. Но иностранцы информацию нам – с 2016 года мы просили – предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия, поэтому появились вопросы. Вы ему задайте вопрос, почему он пошел в президенты. Когда рыльце в пушку, не лезь туда, потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что он понял, что к нему придут и оденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести – вот почему он пошел туда.