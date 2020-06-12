Президент Беларуси: «Слитки золота, картины, всё принесли сразу – только не трогайте»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершил 12 июня рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К моменту окончания большого совещания у здания горисполкома в Полоцке собрались жители города. Многие хотели задать свои вопросы Президенту.
Александр Лукашенко в общении никогда не отказывает. Это хорошая возможность напрямую узнать, что беспокоит белорусов.
Полочане просили помощи у главы государства в решении даже личных проблем. По всем Президент поручил разобраться. В частности, это касалось решения бытовых вопросов многодетной мамы.
Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»
Разговор подхватили журналисты. Прозвучал вопрос от корреспондента телерадиокомпании «Мир».
Ольга Забелич, корреспондент телерадиокомпании «Мир»:
Ольга Забелич, телерадиокомпания «Мир». Александр Григорьевич...
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Мир»? Вы знаете телекомпанию «Мир»? Неплохая компания, которая иногда, хотя бы иногда главные моменты, происходящие в Беларуси, выдает на постсоветское пространство, ну и в мире тоже. Смотрят эту компанию. Скажу откровенно, это один из каналов, который я всегда смотрю.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, я, честно вам скажу, в нюансы пока не погружен. Сейчас идут оперативные и следственные мероприятия в больших объемах – это во-первых. Во-вторых, да, действительно, даже вы как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Беларуси. Мы это тоже видели. Естественно, вы знаете наш порядок: никто никому не дал права здесь заниматься неправедными делами, в том числе этому банку.
Что касается этих всех альтернативщиков, что меня поразило: этот негодяй, иначе не назову, – я, мол, не при чем, ко мне претензий никто не имеет, это они там. Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя были заместителями, и все, что там творилось, могло происходить… Даже без фактов: это могло без руководителя происходить? Нет. Более того, у нас полная информация о том, что это его были замыслы, это он образовал эти «прокладки» структурные, типа «ПриватЛизинга».
Вы помните, я однажды задал вопрос: скажите, что такое «ПриватЛизинг»? Начал отпираться, что такой структуры вроде бы нет. Ну ты скажи честно, если тебе задает Президент вопрос. Я же еще Президент, они же еще меня не свергли. Поэтому я задаю жуликам вопрос: что такое этот «ПриватЛизинг»? А работали по этому банку и по ним с 2016 года. Обнаружен был вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их – на Кипре там, в Латвии счета, в Лондоне, я даже не помню.
Но иностранцы информацию нам – с 2016 года мы просили – предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия, поэтому появились вопросы. Вы ему задайте вопрос, почему он пошел в президенты. Когда рыльце в пушку, не лезь туда, потому что тебя измочалит сам народ. Чего полез? Потому что он понял, что к нему придут и оденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести – вот почему он пошел туда.
Но это ему не поможет. Я никого не боюсь, и мне эта ситуация невыгодна, но негодяев надо было пресекать. Потому что начали прятать концы в воду. Не получилось.
Но он не понимает другого. Когда его сообщников отправили на нары… Они уже вчера вечером все рассказали. Они за два часа принесли 14 тысяч долларов, потом еще 600 или 800 тысяч долларов. Там слитки золота, картины, все принесли сразу – только не трогайте. С ними аккуратно обошлись. Расскажите правду. И они все рассказывают.
Я хочу, чтобы он попал на выборы, чтобы он пришел и им рассказал, откуда собственность на Кипре, как при нищей стране и такой «диктатуре лукашенковской» он создал эту собственность, как он взятки давал, как он делил деньги, почему иностранный банк этим занимался. Это все надо рассказать белорусам. И они пускай потом определятся. Но узником совести мы его не сделаем. Я же не идиот, понимаете?
Когда меня обвинили, что мы не тем идем в лечении коронавируса, что я сделал? Всемирная организация здравоохранения, давайте сюда, идите, посмотрите, правильно мы делаем или нет. Какой был вывод? Да, белорусы пошли своим путем. Но между собой обсуждали это и говорят: слушайте, странные белорусы, после Витебска, где была вспышка этой пандемии… Они приехали, говорят: так они же и Президент, не все говорят, что делают. Они были поражены тем, что наше здравоохранение делает. Так точно здесь так я поступлю так, чтобы не сделать его узником совести. Я позову Интерпол, по результатам расследования скажу: а ну-ка, проанализируйте эти документы. Россиян, американцев сюда позову, европейцев, и отдам им документы. И пусть они сделают выводы на соответствие наших действий правоохранительных органов нашим законам. И будут отвечать по закону. Надо – сядут. Перед законом все равны (читайте далее).