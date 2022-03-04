Иван Кубраков: «Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах»

Новости Беларуси. Стоять на страже законности и помогать людям. Белорусской милиции исполняется 105 лет. За службу Родине сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поблагодарил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня по традиции свой праздник офицеры и ветераны МВД начали с возложения венков к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах. Я, может, очень часто повторяю это, но еще раз скажу. Мы в 2020 году навели порядок и нашим милиционерам звонили простые люди, подходили на улицах и говорили: «Спасибо вам, что не допустили». А самое главное, что у нас есть примеры совсем рядом, тот же Казахстан. Когда в Республике Беларусь вышли на улицу и попытались устроить хаос, мы пресекали эти противоправные действия. Кто-то там жаловался, у кого-то там синяк на каком-то непонятном месте был, но когда на улицах Казахстана появились, прямо скажу, трупы, все сразу начали ценить, что в нашей стране действительно вовремя были пресечены эти беспорядки и наведен порядок.