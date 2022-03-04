Иван Кубраков: «Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах»

Новости Беларуси. Стоять на страже законности и помогать людям. Белорусской милиции исполняется 105 лет. За службу Родине сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поблагодарил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня по традиции свой праздник офицеры и ветераны МВД начали с возложения венков к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного и воинского долга.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самый главный имидж органов внутренних дел – это порядок на наших улицах. Я, может, очень часто повторяю это, но еще раз скажу. Мы в 2020 году навели порядок и нашим милиционерам звонили простые люди, подходили на улицах и говорили: «Спасибо вам, что не допустили». А самое главное, что у нас есть примеры совсем рядом, тот же Казахстан. Когда в Республике Беларусь вышли на улицу и попытались устроить хаос, мы пресекали эти противоправные действия. Кто-то там жаловался, у кого-то там синяк на каком-то непонятном месте был, но когда на улицах Казахстана появились, прямо скажу, трупы, все сразу начали ценить, что в нашей стране действительно вовремя были пресечены эти беспорядки и наведен порядок.
В современных реалиях задача правоохранителей уже давно гораздо сложнее, чем патрулирование улиц, дабы новостная сводка наших городов не пополнялась криминальными историями, как это было ранее. Ввиду неспокойных событий последних лет, которые белорусам с достоинством удалось пережить, сотрудники Министерства внутренних дел неоднократно доказали, что способны не только упредить обострение любой криминогенной ситуации, но и надежно защитить общество и каждого гражданина. Благодаря людям в форме белорусы чувствуют себя в безопасности, а доверие к ним растет.
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