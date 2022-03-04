Лукашенко поздравил сотрудников МВД с Днём милиции: «Граждане уверены, что и впредь будут надёжно защищены»

Новости Беларуси. Стоять на страже законности и помогать людям. Белорусской милиции исполняется 105 лет. За службу Родине сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поблагодарил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник символизирует приверженность правоохранителей лучшим традициям служения народу и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД. Ваша самоотверженность, высокая мера ответственности и профессионализма определяют готовность органов внутренних дел эффективно обеспечивать правопорядок и общественную безопасность, реально защищать имущественные и социальные права граждан, гарантированные Конституцией Республики Беларусь. Белорусские граждане уверены, что и впредь будут надежно защищены государством, законными силой и властью, которые даны вам народом.

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