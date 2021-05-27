Сергей Лавров о ситуации вокруг Ryanair: белорусские власти чётко сказали о своей готовности к открытому расследованию

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов. Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, вы знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да и, наверное, по человеческим тоже.