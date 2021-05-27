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Сергей Лавров о ситуации вокруг Ryanair: белорусские власти чётко сказали о своей готовности к открытому расследованию

27 мая 2021 17:11
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Новости Беларуси. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны Запада перестать демонизировать Беларусь после ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сергей Лавров о ситуации вокруг Ryanair: белорусские власти чётко сказали о своей готовности к открытому расследованию-1

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Белорусские власти четко сказали с первых же минут после этого инцидента о своей готовности к транспарентности, к открытому расследованию, к приему соответствующих экспертов, к предоставлению всей информации и необходимых материалов. Часть этой информации они уже в одностороннем порядке распространили. Наши западные коллеги, особенно прибалтийские страны, ведут себя, вы знаете, просто по дипломатическим меркам неприлично, да и, наверное, по человеческим тоже.

Сергей Лавров о ситуации вокруг Ryanair: белорусские власти чётко сказали о своей готовности к открытому расследованию-4

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что страны Запада громогласно объявили о санкциях и требуют провести независимое международное расследование. При этом игнорируют тот факт, что такой шаг сразу предложила и Беларусь. То есть уже объявили о наказании.

Как отметил Сергей Лавров, это манеры, которые проявляются у многих наших западных коллег далеко не только по этому поводу.

# Международная политика # общество # Сергей Лавров # Фотофакт

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