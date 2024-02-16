В Беларуси снизился общий уровень преступности – СК

Общий уровень преступности в Беларуси за прошедший год снизился на 3,5 %. Это результат слаженной работы правоохранителей, в том числе Следственного комитета. Итоги деятельности ведомства подвели 16 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наравне с уменьшением общего числа преступлений увеличивается количество тяжких и особо тяжких. Здесь свою роль играет так называемый криминал на удаленке. За 2023-й доля киберпреступлений в общей структуре составила более 20 %. Чаще всего мошенники действуют из-за границы, что затрудняет работу следователей. Вместе с тем во взаимодействии с МВД и другими правоохранительными органами специалистам удается пресекать деятельность кибергрупп.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Во взаимодействии с МВД мы пересекли за прошлый год деятельность трех крупнейших скан-групп. Это люди, которые совершили за 3 года более 20 тысяч хищений с карточек белорусов. Пресекли деятельность крупнейшего криптообменника. Годовой оборот порядка 40 миллионов долларов.