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В Беларуси снизился общий уровень преступности – СК

16 февраля 2024 11:36
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Общий уровень преступности в Беларуси за прошедший год снизился на 3,5 %. Это результат слаженной работы правоохранителей, в том числе Следственного комитета. Итоги деятельности ведомства подвели 16 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снизился общий уровень преступности – СК-1

Наравне с уменьшением общего числа преступлений увеличивается количество тяжких и особо тяжких. Здесь свою роль играет так называемый криминал на удаленке. За 2023-й доля киберпреступлений в общей структуре составила более 20 %. Чаще всего мошенники действуют из-за границы, что затрудняет работу следователей. Вместе с тем во взаимодействии с МВД и другими правоохранительными органами специалистам удается пресекать деятельность кибергрупп.

В Беларуси снизился общий уровень преступности – СК-4

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Во взаимодействии с МВД мы пересекли за прошлый год деятельность трех крупнейших скан-групп. Это люди, которые совершили за 3 года более 20 тысяч хищений с карточек белорусов. Пресекли деятельность крупнейшего криптообменника. Годовой оборот порядка 40 миллионов долларов.

В Беларуси снизился общий уровень преступности – СК-7

Повысилась раскрываемость и преступлений экстремистской направленности. Направлены в суд уголовные дела в отношении участников экстремистских формирований, региональных протестных чатов и граждан, финансирующих террористическую деятельность. Всего же в 2023 году на рассмотрении в следственных подразделениях находилось более 145 тысяч заявлений о преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено более 85 тысяч уголовных дел.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора

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