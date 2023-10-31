Итоги прошедших саммитов СНГ подвели в Минске

Один из главных результатов совместной работы – экономические показатели. За полугодие промышленное производство в СНГ увеличилось более чем на 2,5 %. Инвестиции в основной капитал прибавили 8 %. Хотя темпы радуют, останавливаться нельзя. Создание общего рынка без барьеров и ограничений – одна из важнейших задач Содружества. Еще одна значимая тема сегодняшней встречи – углубление взаимодействия между Исполнительным комитетом Содружества и Евразийской экономической комиссией.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ:

Пять государств, которые входят в состав ЕАЭС, более продвинуты в своем взаимодействии. У них более тесное сотрудничество, они дальше ушли. Но очень хочется, чтобы, уходя вперед, они не забывали и о тех странах Содружества, которые пока не вошли в ЕАЭС. Нам очень важно, чтобы деятельность этих двух структур в экономической сфере каким-то образом координировалась, согласовывалась. И мы это делаем.

СНГ и ШОС. Международные позиции Беларуси обсудят в Минске

На встрече не обошли вниманием и тему подготовки к долгожданному на просторах Содружества культурному событию. В оргкомитет XXIX Минского международного кинофестиваля «Лістапад» подано больше 2 тысяч заявок от участников из 107 государств. Среди них и кинематографисты из 10 стран СНГ.