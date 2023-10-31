Прямой эфир

Лукашенко: Безопасность БелАЭС – вопрос номер один

31 октября 2023 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Безопасность Белорусской АЭС – это вопрос номер один и тут нечего повторять и говорить. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилого фонда. 

Как информирует пресс-служба белорусского лидера, глава государства отметил, что станция функционирует на полную мощность, осуществляются плановые профилактические работы, что положено по регламенту. Лукашенко подчеркнул, что даже малейшие нюансы необходимо доводить до ума, а со стороны Беларуси по этой части всегда выдвигаются жесткие требования, что прекрасно должен понимать «Росатом». «Мы – чернобыльская республика, даже малейшие снисхождения при строительстве АЭС непозволительны», – сказал Лукашенко. 

# АЭС в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Камеры добавляли волнения. Финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» рассказала о самых интересных конкурсах
31 октября 2023 08:45

Камеры добавляли волнения. Финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна» рассказала о самых интересных конкурсах

Почти все беловежские зубры вышли из лесов
31 октября 2023 07:59

Почти все беловежские зубры вышли из лесов

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана
31 октября 2023 07:46

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за тумана