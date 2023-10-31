Лукашенко: Безопасность БелАЭС – вопрос номер один

Безопасность Белорусской АЭС – это вопрос номер один и тут нечего повторять и говорить. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 октября, принимая доклад о завершении строительства БелАЭС и повышении доступности электроэнергии для отопления жилого фонда.

Как информирует пресс-служба белорусского лидера, глава государства отметил, что станция функционирует на полную мощность, осуществляются плановые профилактические работы, что положено по регламенту. Лукашенко подчеркнул, что даже малейшие нюансы необходимо доводить до ума, а со стороны Беларуси по этой части всегда выдвигаются жесткие требования, что прекрасно должен понимать «Росатом». «Мы – чернобыльская республика, даже малейшие снисхождения при строительстве АЭС непозволительны», – сказал Лукашенко.