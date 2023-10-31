Актуально и для старшеклассников. Вот несколько причин, почему стоит отправить ребёнка в оздоровительный лагерь

Дети наслаждаются всеми прелестями каникул и долгожданного отдыха. Хотя спланировать полноценный досуг бывает даже сложнее, чем учебную программу для ребенка. Особенно в том случае, если речь идет об оздоровительном отдыхе. В данном случае необходимо учитывать запрос родителей, которые очень хотят, чтобы дети отдохнули и оздоровились как следует. А также запросы ребенка, который хочет отдохнуть от души. В каком режиме работают оздоровительные лагеря? Как им удается решать сразу несколько важных задач?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алла Венская, начальник управления по образованию Администрации Первомайского района г. Минска.

Александр Меженный, ведущий:

Почему эти лагеря называются оздоровительные? Где они находятся?