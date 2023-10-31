Актуально и для старшеклассников. Вот несколько причин, почему стоит отправить ребёнка в оздоровительный лагерь
Дети наслаждаются всеми прелестями каникул и долгожданного отдыха. Хотя спланировать полноценный досуг бывает даже сложнее, чем учебную программу для ребенка. Особенно в том случае, если речь идет об оздоровительном отдыхе. В данном случае необходимо учитывать запрос родителей, которые очень хотят, чтобы дети отдохнули и оздоровились как следует. А также запросы ребенка, который хочет отдохнуть от души. В каком режиме работают оздоровительные лагеря? Как им удается решать сразу несколько важных задач?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алла Венская, начальник управления по образованию Администрации Первомайского района г. Минска.
Александр Меженный, ведущий:
Почему эти лагеря называются оздоровительные? Где они находятся?
Алла Венская, начальник управления по образованию Администрации Первомайского района г. Минска:
Школьные оздоровительные лагеря работают в каждом учреждении образования. Ребята приходят к 8 утра, работают лагеря до 17:30. Недели хватит, чтобы оздоровиться, потому что каждый день все продумано. Мероприятия продуманы таким образом, чтобы каждому было интересно. Не просто отдохнул ребенок от учебных занятий, но и с пользой провел время.
Юлия Самусенко, ведущая:
Предусмотрен ли этот лагерь для старшеклассников?
Алла Венская:
Бытует мнение, что оздоровительные школьные лагеря только для учащихся начальной школы. Но в лагерях предусмотрена программа для учащихся с 1-го по 11-й класс. Ребятам постарше предлагается программа различной тематической направленности. Это и военно-патриотические лагеря, это программы для высокомотивированных учащихся, которые именно во время осенних каникул уже начинают готовиться ко второму этапу республиканской олимпиады по учебным предметам и конкурсу исследовательских работ учащихся.