Истребители, ЗРК и «Орешник»! Какой техникой пополнилась белорусская армия за 2025 год?

Как заявлял министр обороны нашей страны, белорусская армия в 2025-м приняла на вооружение более 200 образцов техники, а всего за год было поставлено более 35 тысяч единиц. То есть удалось значительно повысить боевой потенциал. Без сильной и современной армии говорить о безопасности не приходится. Особенно сейчас, когда в воздухе буквально витает напряжение. Мы, конечно, значительно усилились – речь и об «Орешнике», и о ядерном оружии. Хорошо иметь такого союзника, большого и сильного, который готов подставить плечо и новейшее оружие. Но лучше иметь все свое – меньше импорта. Именно на это и ориентирует глава государства наш военно-промышленный комплекс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об усилении белорусской армии расскажет Глеб Прокофьев.

Многоцелевые истребители Су-30СМ2, транспортно-боевые вертолеты Ми-35, зенитный ракетный комплекс Тор-М2К. И это далеко не все. В уходящем году белорусская армия получила мощное усиление. Военные силы страны значительно укрепились благодаря поступлению как абсолютно новых, так и модернизированных образцов вооружения и техники.

Новое слово в обеспечении мобильности и защиты военнослужащих на поле боя – бронетранспортер V2. Сочетает современные технологии и высокую степень маневренности. Основная цель этого БТР – безопасная и оперативная доставка личного состава к месту боя. Апгрейд обеспечивает не только повышенную защиту, но и комфорт для бойцов внутри машины.

Военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Десантное отделение, в отличие от БТР-82A и БМП, оснащено в первую очередь аппарелью, которая открывается как непосредственно из десантного отделения со стороны командира, так и с места водителя машины. Также десантное отделение, как представлено, имеет больший объем. Эта милитари-новинка способна защитить экипаж от стрелкового оружия и взрывных устройств, а также оказать огневую поддержку в бою, уничтожая легкобронированную технику и противотанковые средства противника.

Модификация отличается от других применением дистанционно управляемого боевого модуля «Адунок-БМ30.2». Он представляет собой компактную башню, оснащенную 30-мм орудием со спаренным пулеметом, дымовыми гранатометами и ракетным комплексом. Управление дистанционное, с операторского пульта. Прицеливается наводчик-оператор с помощью видеосигнала.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Наблюдать за внешней обстановкой можно с помощью четырех видеокамер. Они размещены по периметру БТРа. Изображение выводится на две дисплея. Один у механика водителя, второй – в десантном отсеке. БТР может передвигаться не только по суше, но и по воде. И даже спущенные шины не станут преградой при движении по твердым грунтовым дорогам. А управлять бронетранспортером достаточно просто. Коробка передач здесь автоматическая. В общем, все как в обычной машине.

Военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Еще одним преимуществом машины является возможность информировать водителя о различных неисправностях, а также то, что машина самостоятельно проверяет работоспособность системы агрегатов и выводит эти данные на дисплей. Как показано здесь, например, перед запуском машины, условно, или во время движения водитель может провести тест двигателя, тест коробки и других систем.

В такой машине, безусловно, боец чувствует себя защищенным, но и без нее это чувство не должно пропадать. Важнейшим направлением белорусской армии в уходящем году было оснащение военнослужащих средствами индивидуальной бронезащиты. Здесь важен каждый шов, каждая строчка, чтобы тяжелые бронеэлементы крепко держались на своих местах. Ведь на кону человеческая жизнь. На первый взгляд – обычная экипировка, но на самом деле – это самая настоящая броня, проверенная временем и сотнями испытаний. Немаловажно, чтобы бойцу было удобно, поэтому подход к пошиву индивидуальный.

Никита Кукреш, начальник научно-производственного центра «Техномаг» Физико-технического института НАН Беларуси:

Бывает, парни к нам приходят и обращаются о том, что мы хотим, чтобы вот этот жилет, здесь был карман, чтобы горло как-то снималось, здесь фиксировалось. И в моменте, чтобы я мог, в общем, также быстро, одним движением, допустим, закрыть и пойти. Бесспорно, самый важный элемент защиты – бронепанель. В зависимости от ее толщины бронежилету присваивается та или иная категория. Основные требования к таким элементам – максимальная защищенность с минимальным весом.

А это модификации 2025-го – жилет скрытого ношения и пуховая жилетка с броней. Внешне как обычная одежда, а на самом деле этот пулестойкий аксессуар может спасти жизнь. – То есть внутри вот здесь что под подкладкой? – Элементы бронирования. – И сколько весит такая? – Жилетка такая не тяжелая, в зависимости от ее наполнения, в зависимости от типа размера она может быть от 3 до 5 килограмм.

Вскоре арсенал белорусской армии пополнится и милитари-новинкой для нужд ПВО. «Небосклон» – инновационная разработка на базе последних достижений в области радиолокации. У разрабатываемой станции немало достоинств. Большая, по сравнению с аналогами, инструментальная дальность обнаружения воздушных объектов, высокие маневренные возможности и помехозащищенность. Основное ее отличие от предыдущих версий, которые уже есть на вооружении в войсках, – это современная цифровая обработка сигналов, использование множества радиоэлектронных баз, которые позволяют повысить надежность этой станции. А еще управление «Небосклоном» дистанционное – пункт управления можно разместить на расстоянии до 100 метров от антенного поста, что делает работу военных безопасной.

Игорь Данильчик, директор ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации»:

Станция очень востребована в войсках. Планируется завершение данной опытно-конструкторской разработки в следующем году. И уже с того момента, надеемся, мы получим твердого заказчика в лице нашего Министерства обороны.

Современные военные конфликты окончательно закрепили переход к «войне дронов», и отечественная оборонная промышленность активно развивает средства противодействия им. «Оптима», «Аэро» – новые комплексы РЭБ, которые в конце 2025-го вручили военнослужащим Полоцкого гарнизона. Эти системы радиоэлектронной борьбы предназначены для подавления беспилотников и связи противника, а также для формирования надежной оборонительной зоны вокруг собственных войск.