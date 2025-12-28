Просят передать Президенту самые добрые пожелания – Наталья Кочанова о марафонах «Наши дети» и «От всей души»

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Есть два классных марафона – «Наши дети» и «От всей души». Как вы выбираете, куда вам поехать?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мне всегда хочется поехать туда, где детки лишены счастья быть в этот праздник с родителями. Как правило, это социально-педагогические центры, где у нас находятся дети, которых изымают из семей в силу определенных семейных обстоятельств. Когда ты разговариваешь с ними, у них у всех одно желание – вернуться домой к родителям. Поэтому именно в такие учреждения – там, где ты нужен.

Эти дети – особенные. Они очень открытые, отзывчивые, контактные. Куда бы я ни приезжала, они всегда начинают говорить о нашей стране. Они просят передать Президенту самые добрые пожелания и рассказывают, как они его любят. Я Александру Григорьевичу всегда рассказываю об этом. Говорю: «Александр Григорьевич, вас дети ждут».

У нас общение не заканчивается только этим, после таких акций мы ребят иногда приглашаем в Совет Республики на чаепитие. И в этот раз, посещая социально-педагогический центр, я пригласила ребят, они с удовольствием приедут.

О марафоне «От всей души» мне говорить, с одной стороны, очень просто, потому что ты уже человек достаточно взрослый. Самое главное в этом возрасте – общение.

Я бывала в разных учреждениях, мне очень по душе. Очень хочу в этом году побыть у себя на малой родине, встретиться с теми людьми старшего поколения, с которыми я когда-то работала и которые мне очень близки по духу.