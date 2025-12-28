О международном сотрудничестве, обращениях граждан и поддержке белорусов. Большой разговор с Натальей Кочановой

Гостья программы «Сенат» – Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. 60 визитов за 2025 год – об участии в международных форумах Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Совет Республики проводит очень много мероприятий на внешнем мировом треке. Ежегодно проходит Форум регионов Беларуси и России. Прошел III Белорусско-Узбекский женский бизнес-форум. Было в планах провести форум между регионами Беларуси и Китая. Хотелось бы узнать ваше мнение об этом проекте. Какая практика применения этих договоренностей, которые происходят на этом форуме? И как в мире оценивают позицию и подходы Беларуси в фундаментальных проблемах современности, в вопросах геополитики?

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Если мы говорим о деятельности Совета Республики, то одно из приоритетных направлений в нашей деятельности – это международная повестка. За этот год порядка 60 визитов было совершено нашими членами Совета Республики в разные страны и по разным направлениям. Мы являемся участниками 10 международных организаций, начиная от Межпарламентского Союза и Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, ОДКБ и ряда других организаций, где мы активно очень работаем и доносим и правду о нашей стране, говорим о том, что сегодня еще нужно делать для того, чтобы мы, парламентарии, и голос наш был более ярко выражен в отстаивании тех основополагающих проблем, которые сегодня существуют в мире, начиная от работы над законопроектами и заканчивая глобальными вопросами, меры безопасности. Мы понимаем, что это хорошие площадки, где мы можем взаимодействовать, поэтому мы принимаем участие в работе тех организаций. В этом году состоялся официальный визит в Азербайджанскую Республику, где мы принимали участие в заседании Азиатской парламентской ассамблеи и стали наблюдателями. Эта Азиатская парламентская ассамблея включает 44 страны. И это уникальная возможность, когда мы можем там обсудить вопросы войны и мира, безопасности, донести правду о Беларуси. Традиционна для нас Межпарламентская Ассамблея стран СНГ. Мы принимаем участие в работе. Работаем над модельными законопроектами, которые рассматриваем. Потом мы их имплементируем в наше национальное законодательство. Работает ряд комиссий абсолютно по всем направлениям. Тут у нас идет очень тесное взаимодействие, но, что немаловажно, это поддержка друг друга на международных площадках, когда принимаются определенные решения в отношении той или иной страны.

О подготовке XIII Форума регионов Беларуси и России Наталья Кочанова:

Форум регионов Беларуси и России уже стал традиционным. Мы 12 форумов провели, в этом году это будет 13-й, который пройдет в Минской области и Минске. Но здесь прежде всего – взаимодействие между местными органами власти, между депутатами, законодательными органами, но важная составляющая – экономическая. Сейчас мы начали подготовку к новому форуму. Сразу после Нового года у нас будет первое заседание организационного комитета. Прежде всего мы работаем над выполнением соглашений и контрактов, которые были заключены на предыдущем форуме, и подготовкой к заключению новых контрактов и соглашений, которые дадут экономический результат в нашей деятельности. У нас есть межпарламентская комиссия, которая отслеживает реализацию этих соглашений, и это поставка техники в Российскую Федерацию, ряд других. Это очень важно для нас, и мы понимаем, что это ключевое направление при проведении форума. Кроме того, это побратимские связи между городами, так называемая народная дипломатия, которая потом уже работает даже без нас, когда взаимодействуют руководители городов, районов. Точно так взаимодействуют и по поставкам товаров, и по открытию торговых объектов. Что касается Белорусско-Узбекского форума, в 2026 году мы будем проводить уже четвертый форум. Он будет проходить в Узбекистане. Мы здесь немножко расширили направления деятельности. Это не только бизнес и не только женский бизнес. Мы в этом году уже рассматривали вопросы, которые касаются взаимодействия наших местных органов самоуправления, есть чему поучиться друг у друга. Будем продолжать эту работу, потому что здесь тоже экономическая составляющая очень важна. 261 миллион белорусских рублей, контрактов и соглашений, которые подписаны. И сегодня мы уже видим Оршанский льнокомбинат, и Рогачевский молочный комбинат, ряд других предприятий уже реализовывают те соглашения, которые были заключены в рамках этого форума.

Прорабатывается вопрос о проведении масштабного форума с КНР Наталья Кочанова:

Что касается двустороннего взаимодействия, мы подписали соглашения с Кенией и ЮАР. Приезжали наши коллеги, спикеры. У нас был визит спикера Республики Сербской. У нас действует в парламенте 42 группы дружбы. С Китаем мы провели второе заседание. В следующем году мы будем проводить третье заседание этой комиссии, где мы рассматриваем ход реализации тех договоренностей, которые достигнуты на высшем уровне между руководителями наших стран. Конечно, сейчас прорабатывается вопрос о проведении такого масштабного форума с КНР, чтобы мы могли встречаться и реализовывать те задачи, которые лежат в плоскости экономики. Поэтому отрабатываем все эти направления. Китайские коллеги нас поддержали в этом. Нет ни одного приема, чтобы не говорили о вейпах! О самых знаковых законопроектах 2025 года Александр Осенко:

Какие законы приняты в уходящем году? Что вы бы отметили как знаковые?

Наталья Кочанова:

Мы за 2025 год уходящий провели 16 заседаний сессий. Было принято 75 законов, которые сегодня регламентируют все направления. Это и внесение дополнений и изменений в Кодекс об образовании. Конечно, это бюджет, налоговая политика, вопросы, которые касаются семейных отношений, пособия семьям, воспитывающих детей. Все законы, над которыми мы работали, весьма актуальны. Составляя план работы над законопроектами, мы обязательно учитываем то, о чем говорил Президент нашей страны, – работа с людьми. Очень много было вопросов, которые касались курения электронных сигарет, вейпов. И совсем недавно, на заседании экспертного совета, мы уже рассмотрели проект этого закона, где будет четкая регламентация производства, использования, рекламы средств табакокурения. Нет ни одного приема, чтобы не говорили о том, что надо это ужесточить. И, конечно, административная ответственность. Члены экспертного совета предложили ввести вплоть до уголовной ответственности, когда это будет касаться несовершеннолетних. 7000 обращений граждан за 11 месяцев 2025-го – каждое находится на контроле до окончательного решения Александр Осенко:

Работа с обращениями граждан – это приоритет работы Совета Республики и ваш лично. Подводя итоги года, есть статистика обращений граждан? Что наиболее волнует наших граждан? И есть ли у нас отличия в обращениях в региональном разрезе?

Наталья Кочанова:

Для определенного региона или области характерны те или иные обращения. В общем сегменте обращений все равно каждый раз мы понимаем, что вопросы жилищно-коммунального хозяйства занимают приоритетный удельный вес. За 11 месяцев поступило порядка 7 тысяч обращений. Мы провели 696 приемов по личным вопросам, более 300 прямых телефонных линий. У нас каждое обращение находится на контроле до окончательного разрешения. Александр Осенко:

Есть ли какое-нибудь обращение, которое вас взволновало наиболее сильно? Наталья Кочанова:

Таких обращений много. Меня очень волнует как женщину, как мать, то, что стали поступать достаточно в большом количестве обращения, которые касаются семейных отношений. Когда люди принимают решение развестись, и начинается манипуляция детьми. Мы должны работать в этом направлении, что касается традиционных семейных ценностей, уважения друг к другу, что касается прав ребенка. Нельзя на этом спекулировать, потому что ломается психика ребенка, это очень тяжело. Нужно больше говорить о пропаганде и защите традиционных ценностей! Александр Осенко:

Достаточно ли мы уделяем внимание на государственном уровне пропаганде и защите наших традиционных ценностей? Наталья Кочанова:

Я думаю, что надо про это больше говорить, чтобы молодые люди понимали… Когда ты становишься постарше, ты понимаешь, насколько важна семья, семейные ценности, те люди, родные, которые рядом с тобой.

Молодежь Беларуси сама инициирует проведение мероприятий на тему Великой Отечественной Александр Осенко:

В уходящем году мы праздновали 80-летие Великой Победы. По линии Совета Республики тоже проводилось очень много мероприятий. Как вы оцениваете реакцию нашей молодежи на эту дату, на тему Великой Отечественной войны? Наталья Кочанова:

Мне кажется, эта тема будет всегда волновать всех. И то, что сегодня молодежь с трепетом относится, как и мы, к этой теме, – это правда. Я не могу сказать за всю молодежь в нашей стране, но с теми, с кем общаемся мы, и то, что видим мы, дает свои результаты, несомненно. Посмотрите, сколько за последнее время у нас создали военно-патриотических клубов, классов в школах. А ведь основа для воспитания этой молодежи – это, прежде всего, те ценности, которые мы чтим, и та история, которая есть у нас, прежде всего связанная с трагическими страницами жизни нашего народа. 80-летие Великой Победы по-особому отзывается в сердцах у каждого еще и потому, что Генеральная прокуратура уже который год ведет расследование геноцида белорусского народа, вскрываются жуткие факты, которых еще мы не знали, белые пятна в нашей истории. И когда молодой человек видит, слышит это и понимает, что народ просто истребляли, страну уничтожали, но люди боролись, отстаивая свободу и независимость своей страны… Мы проводим мероприятия, а ребят уже не надо для этого понуждать. Они сами сегодня инициируют проведение таких мероприятий, где они говорят об этом, и говорят с гордостью. Мы проводим вот уже четыре года подряд великолепное мероприятие «Поезд Памяти». Мы уже начали подготовку к следующему, юбилейному, пятому. Когда ты встречаешься с этими ребятами, ты видишь, насколько они гордятся той историей, тем прошлым. Мы провели впервые здесь, в Беларуси, форум «Дети Содружества», который был посвящен 80-летию Великой Победы. 80 школьников из восьми стран принимали участие, где тоже говорили об этой страшной трагедии, где обменивались мнениями, историями, своими историями, своих родных и близких, историей своих стран.

Какое место занимает поддержка людей с ограниченными возможностями в социальной политике Беларуси? Наталья Кочанова:

Мы в Совете Республики, исходя из обращений, которые к нам поступают, занимаемся этими вопросами, помогая решать задачи, которые стоят перед нами в целом, перед нашим обществом. Это и доступная среда реализации этих вопросов, это и те задачи, которые стоят по трудоустройству людей, имеющих инвалидность. У нас их 550 тысяч в стране. И сегодня приняты решения, которые позволяют и обязывают бронировать места для людей с инвалидностью, трудоустраивать их. Все равно дети, которые имеют какую-то патологию, инвалидность с рождения, рождаются. Эти дети должны жить в социуме, работать, учиться. У нас в Кодексе об образовании есть инклюзивное образование. Мы когда-то включили, это очень правомерно. Сегодня у нас в школах работают тьюторы, которые сопровождают таких деток. Это позволяет им учиться. В стране есть колледжи, которые обучают таких ребят, и в вузах учатся эти ребята, они получают образование, а потом работают, и работают достаточно успешно. Мы проводили выездные президиумы Совета Республики по этим вопросам в Колледже цифровых технологий города Минска. Минский горисполком проводил заседание, где мы вместе обсуждали эти вопросы и видели, как учатся эти ребята. Они иногда вообще уникальные, они вундеркинды. В продолжение мы посещали «Интеграл», где руководство предприятия принимает людей с инвалидностью на работу, там именно молодых людей берут, создают им все условия. И такая общая забота об этих людях, когда включается общество, действуют законы в стране. Но одними законами этот вопрос не решишь. Надо человеческое, доброе отношение друг к другу.