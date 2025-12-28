Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было

До наступления Нового года остаются считаные дни. Время подводить итоги. Пусть 2025-й завершится на красивой ноте, как это было у участников новогоднего бала во Дворце Независимости, пожелали в программе «Неделя» на СТВ.

Главные герои этого удивительного действа – самые талантливые юноши и девушки из разных уголков страны, которым посчастливилось попасть на бал.

Кто бы мог подумать, что такое возможно в наше время. Но да! Настоящий Дворец и настоящий бал – с полонезом, мазуркой, гавотом, и, конечно, вальсом, который по традиции танцевали все вместе. А перед этим участников приветствовал лично глава государства. Что сказал Президент молодёжи – собрали яркие моменты здесь.

Кажется, на бал во Дворце Независимости можно смотреть вечно. И дело даже не в антураже: платья, прически, интерьеры, а речь больше об энергетике этого события.