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Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было

28 декабря 2025 16:33
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До наступления Нового года остаются считаные дни. Время подводить итоги. Пусть 2025-й завершится на красивой ноте, как это было у участников новогоднего бала во Дворце Независимости, пожелали в программе «Неделя» на СТВ.

Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было-2

Главные герои этого удивительного действа – самые талантливые юноши и девушки из разных уголков страны, которым посчастливилось попасть на бал.

Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было-4

Кто бы мог подумать, что такое возможно в наше время. Но да! Настоящий Дворец и настоящий бал – с полонезом, мазуркой, гавотом, и, конечно, вальсом, который по традиции танцевали все вместе. А перед этим участников приветствовал лично глава государства.

Что сказал Президент молодёжи – собрали яркие моменты здесь.

Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было-6

Кажется, на бал во Дворце Независимости можно смотреть вечно. И дело даже не в антураже: платья, прически, интерьеры, а речь больше об энергетике этого события.

Полонез, мазурка, вальс – Дворец Независимости принял новогодний бал. Вот как это было-8

Давайте еще раз окунемся в атмосферу того вечера.

Подробнее в видео.

# Александр Лукашенко # Бал # Новый год

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