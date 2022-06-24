Новая программа пенсионных накоплений с господдержкой вводится в Беларуси. Что меняется?

Новости Беларуси. К вопросу повышения зарплаты в бюджетной сфере в Беларуси планируют вернуться не позднее сентября. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В непростое для нашей страны время в правительстве принимают все необходимые меры для устойчивого развития социальной сферы. И этой теме сегодня, 24 июня, в Овальном зале – особое внимание.
В 2022 году расходы бюджета на социалку запланированы в объеме порядка 23 миллиардов рублей. Так, уже с 1 октября в Беларуси вводится новая программа пенсионных накоплений с поддержкой государства «три плюс три». Это значит, что каждый застрахованный в программе получит софинансирование своей будущей накопленной пенсии. Что немаловажно, нововведение не увеличит финансовую нагрузку на работодателей.
Своевременная выплата зарплаты и её повышение. Петришенко рассказал о социальных обязательствах государства