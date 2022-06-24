Новая программа пенсионных накоплений с господдержкой вводится в Беларуси. Что меняется?

Новости Беларуси. К вопросу повышения зарплаты в бюджетной сфере в Беларуси планируют вернуться не позднее сентября. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростое для нашей страны время в правительстве принимают все необходимые меры для устойчивого развития социальной сферы. И этой теме сегодня, 24 июня, в Овальном зале – особое внимание.