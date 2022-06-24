Своевременная выплата зарплаты и её повышение. Петришенко о социальных обязательствах государства

Новости Беларуси. К вопросу повышения зарплаты в бюджетной сфере в Беларуси планируют вернуться не позднее сентября. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростое для нашей страны время в правительстве принимают все необходимые меры для устойчивого развития социальной сферы. И этой теме сегодня, 24 июня, в Овальном зале – особое внимание. Подробности здесь .

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В полной мере все эти задачи, которые поставлены, все социальные обязательства со стороны государства, которые прописаны в Конституции, в полной мере реализуются. Это в первую очередь выплаты заработной платы своевременно, идут определенные элементы, связанные с повышением, чтобы компенсировать определенный рост цен, инфляционные процессы, которые есть. Выполнение обязательств в плане социальных пособий, выплаты пенсий для наших людей, которые добросовестно трудились на благо страны.

Говорили и о поддержке семей. С каждым годом число многодетных растет все больше. Сегодня их в нашей стране – 119 тысяч. Каждый месяц открывается свыше 1 000 новых счетов «Семейного капитала». По мнению представителей правительства, важно найти стимулы и для тех, кто откладывает счастье материнства и отцовства на потом.