«Литва не принимает наших детей на оздоровление, не выдаёт им визы». Беларусь призывает не воевать с инвалидами

Новости Беларуси. К вопросу повышения зарплаты в бюджетной сфере в Беларуси планируют вернуться не позднее сентября. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В непростое для нашей страны время в правительстве принимают все необходимые меры для устойчивого развития социальной сферы. И этой теме сегодня, 24 июня, в Овальном зале – особое внимание.
Илона Волынец, СТВ:
Кроме того, белорусские парламентарии призвали авторов западных санкций не воевать с белорусскими детьми-инвалидами. Например, бессердечная Литва с некоторых пор стала отказывать в оздоровлении юным белорусам с церебральным параличом. Проблему решат в ближайшее время.
Ирина Луканская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В соседних странах, в Европе расположены наши санатории, где дети-инвалиды, в том числе с детским церебральным параличом, могли получить санаторно-курортное лечение. Я веду сейчас конкретно разговор про город Друскининкай, где наш санаторий «Беларусь». Сегодня мы знаем, и мне сегодня поступило такое обращение, что Литва не принимает наших детей на оздоровление, не выдает им визы, тем самым лишая их права на санаторно-курортное лечение. Я надеюсь, что все вместе мы сможем урегулировать этот вопрос и, в общем-то, заставить недружественные страны исполнять свои обязательства.
Своевременная выплата зарплаты и ее повышение. Петришенко рассказал о социальных обязательствах государства