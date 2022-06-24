«Литва не принимает наших детей на оздоровление, не выдаёт им визы». Беларусь призывает не воевать с инвалидами

Новости Беларуси. К вопросу повышения зарплаты в бюджетной сфере в Беларуси планируют вернуться не позднее сентября. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В непростое для нашей страны время в правительстве принимают все необходимые меры для устойчивого развития социальной сферы. И этой теме сегодня, 24 июня, в Овальном зале – особое внимание.

Илона Волынец, СТВ:

Кроме того, белорусские парламентарии призвали авторов западных санкций не воевать с белорусскими детьми-инвалидами. Например, бессердечная Литва с некоторых пор стала отказывать в оздоровлении юным белорусам с церебральным параличом. Проблему решат в ближайшее время.