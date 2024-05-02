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История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?

02 мая 2024 16:26
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Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?-1

Мария Окулик, многодетная мама:
Меня зовут Мария, я мама четверых детей. Первый у нас мальчик, ему 11 лет. И потом три девочки. Старшей дочери 9 лет, средней – 7 лет и малышке – 1 год 9 месяцев. Многодетной мамой действительно быть сложно – всех накормить, уроки сделать, малышку спать уложить на дневной сон.

Когда у нас родился третий ребенок, мы с мужем приняли решение. Конечно, не сами – послушали лекции психолога. Чтобы каждый ребенок чувствовал себя долюбленным, каждому ребенку лично уделять 15 минут. Быть многодетной мамой – счастье.

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?-4

История Марии, к счастью, не уникальна. Таких семей в Беларуси все больше. Быть многодетным модно и престижно.

Лукашенко – женщинам: рожайте, растите, берегите наших детей, а мир и достаток мы обязаны обеспечить – подробности.

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?-7

Петр Мосько, главный врач клинического родильного дома Минской области:
Когда в конце 1980-х – начале 1990-х я начинал работать как акушер-гинеколог, была очень черная полоса для нашей демографии. Все экономические, политические потрясения – многие семьи отреагировали на них отказом от ребенка. И только когда появилась Государственная программа демографической безопасности, в которую поначалу не все и верили, на самом деле она помогла совершить главное – изменить отношение в белорусском обществе к многодетной семье. Из родителей с легкой «сумасшествинкой», которые завели 3-4 детей, родители, которые родили 4-5 детей и больше, сейчас превратились в национальных героев, я бы так сказал.

Они в прямом смысле слова будущее нашей страны. И это вовсе не пафос. Поддержка многодетных семей – часть государственной стратегии в Беларуси.

История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?-10

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Петр Мосько

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