История многодетной семьи из Беларуси: что делать, чтобы каждый ребёнок чувствовал себя долюбленным?

Как в Беларуси помогают появиться на свет маленьким гражданам страны и каких успехов достигла медицина в этой сфере? Смотрите в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Мария Окулик, многодетная мама:

Меня зовут Мария, я мама четверых детей. Первый у нас мальчик, ему 11 лет. И потом три девочки. Старшей дочери 9 лет, средней – 7 лет и малышке – 1 год 9 месяцев. Многодетной мамой действительно быть сложно – всех накормить, уроки сделать, малышку спать уложить на дневной сон.

Когда у нас родился третий ребенок, мы с мужем приняли решение. Конечно, не сами – послушали лекции психолога. Чтобы каждый ребенок чувствовал себя долюбленным, каждому ребенку лично уделять 15 минут. Быть многодетной мамой – счастье.