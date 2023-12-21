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История длится более 25 лет. Как появился марафон добра «Наши дети» и как в нём принять участие?

21 декабря 2023 09:58
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Уже неделя, как вся страна воссоединилась в порыве устроить новогоднее чудо для юных воспитанников девяти стационарных учреждений социального обслуживания и пациентов республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов. Сейчас в белорусских домах-интернатах проживает около 1 400 детей и молодых инвалидов, порядка 1 300 ребят с инвалидностями ежегодно проходят реабилитацию в данном центре.

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Осмоловская, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь и Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра.

История длится более 25 лет. Как появился марафон добра «Наши дети» и как в нём принять участие?-1

Татьяна Осмоловская, консультант главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Республики Беларусь:
Цель акции «Наши дети» – благотворительность. В поле зрения организаторов социально уязвимые категории ребят, которые сегодня проживают в домах-интернатах, в детских домах семейного типа, находятся на реабилитации или лечении в учреждениях здравоохранения. В ходе акции руководители предприятий, организаций, банков, концернов, органов госуправления посещают интернатные учреждения, учреждения здравоохранения. Сегодня важно отметить, что это не только проведение мероприятий праздничных, не только новогодние сладкие подарки, но и большое внимание, помощь в укреплении материальной базы этих учреждений, приобретение необходимого оборудования, которое используется в интернатных учреждениях.

Несколько ключевых и центральных мероприятий акция имеет на протяжении многих лет. Большой новогодний праздник во Дворце Республики и бал, который проходит во Дворце Независимости. Больше 300 студентов, учащихся учреждений образования принимают участие.

Александра Каштанова, ведущая:
Как можно стать волонтером?

История длится более 25 лет. Как появился марафон добра «Наши дети» и как в нём принять участие?-4

Виктория Захаревская, начальник Республиканского волонтерского центра:
Добровольчество в Беларуси развито по многим направлениям. Одно из основных направлений – это социальное волонтерство. В рамках акции «Наши дети», где ребята с всех учреждений образования объединяются в помощи сбора средств, в различных постановках, поздравлениях. По всей стране волонтеры подключаются к данной акции.

Подробности в видео.

# Благотворительная акция # общество # Дмитрий Потапович # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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