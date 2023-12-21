Как ухаживать за кожей зимой? Косметолог рассказала о полезных средствах

Сухость, шелушение, раздражение. В плену у холода наша кожа теряет свой блеск и упругость. Следить за состоянием лица нужно всегда, а зимой – в усиленном режиме. Грамотно подобранный уход и средства помогут предотвратить ранние признаки старения и другие недостатки.

Надежда Липская, косметолог:

Первое – это умывание, второе – тонизация, третье – сыворотка по типу кожи, крем и нанесение SPF. Мы используем для лица крем-сыворотки. Дополнительно используем питательные увлажняющие маски, на губы наносим бальзам, потому что губы тоже обветриваются. После бальзама можно использовать помаду, увлажняющий блеск, и тогда кожа губ будет защищена.

На руки наносим питательный крем, потому что они больше подвержены воздействию холода, ветра, мороза. На тело наносим питательный крем, потому что кожа из-за отопления сохнет, а нам нужно ее увлажнить и напитать.