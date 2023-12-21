Прямой эфир

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый

21 декабря 2023 08:45
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим киш с брокколи и курицей. Нам понадобится куриное филе, шампиньоны, помидоры черри, кукурузный крахмал, кремчиз, куриные яйца, брокколи, лук, сливочное масло, мука, сливки.

Бытует мнение, что киш – это блюдо французской кухни, хотя на самом деле его придумали в Германии как блюда из остатков еды. Французы взяли за основу немецкий рецепт, доработали его и сделали более изысканным. Добавили туда жирные сливки, сыр и различные ингредиенты. Начали готовить киш на двух видах теста. Это может быть либо песочное, либо слоеное тесто.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-1

Мы будем готовить на песочном тесте. Для этого понадобится 150 граммов муки, немного соли, 100 граммов сливочного масла. Режем его на небольшие кубики и растираем с мукой. Должна получиться крошка.

Киш можно готовить как сладкий, так и соленый, можно мясной, рыбный, можно просто сделать сырный.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-4

Тесто тщательно растираем, чтобы мука с маслом смешались и не было комочков. Понадобится одно яйцо. Замешиваем тесто. Оно готовится очень быстро, и не нужно никаких дополнительных приспособлений.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-7

Подготовим начинку для киша. Нам понадобятся шампиньоны, нарезаем их крупно – на четыре части. Это могут быть не только шампиньоны – лисички, вешенки либо белые грибы. Курицу нарезаем крупным кубиком – и к грибам. Используем филе, так как оно менее жирное. И когда будет запекаться киш, не выделится много влаги.

Также понадобится половинка луковицы. Нарезаем средним кубиком. В сезон можно использовать свежее брокколи, а замороженное тоже отлично подходит. Отделяем соцветия. Предварительно брокколи я отваривать не буду, так как он запекается 30 минут и брокколи за это время приготовится.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-10

Осталось приготовить только заливку для киша. Для этого понадобится кремчиз, жирные сливки 30 %, одно куриное яйцо, две чайной ложки кукурузного крахмала, немного соли и черный молотый перец. Перемешиваем до получения однородной массы. Для приготовления заливки отлично подойдут сыры, которые хорошо плавятся.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-13

Заливка готова, осталось обжариться начинку. На разогретую сковородку наливаю растительное масло и туда отправляю нашу начинку. Все ингредиенты мы обжариваем одновременно буквально минут пять. Добавляем немного соли и черный молотый перец.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-16

Распределяем тесто по форме, делаем бортик, толщина тесто должна быть везде одинаковая. Это делается для того, чтобы оно пропеклось хорошо. Начинку равномерно распределяем сверху. Начинки должно быть много, она должна быть равномерно распределена. Заливаем заливкой.

Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый-19

Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут. Блюдо готово!

*На правах рекламы.

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