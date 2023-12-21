Киш с курицей и брокколи. Этот вкусный рецепт сможет повторить каждый

Бытует мнение, что киш – это блюдо французской кухни, хотя на самом деле его придумали в Германии как блюда из остатков еды. Французы взяли за основу немецкий рецепт, доработали его и сделали более изысканным. Добавили туда жирные сливки, сыр и различные ингредиенты. Начали готовить киш на двух видах теста. Это может быть либо песочное, либо слоеное тесто.

Киш можно готовить как сладкий, так и соленый, можно мясной, рыбный, можно просто сделать сырный.

Мы будем готовить на песочном тесте. Для этого понадобится 150 граммов муки, немного соли, 100 граммов сливочного масла. Режем его на небольшие кубики и растираем с мукой. Должна получиться крошка.

Тесто тщательно растираем, чтобы мука с маслом смешались и не было комочков. Понадобится одно яйцо. Замешиваем тесто. Оно готовится очень быстро, и не нужно никаких дополнительных приспособлений.

Подготовим начинку для киша. Нам понадобятся шампиньоны, нарезаем их крупно – на четыре части. Это могут быть не только шампиньоны – лисички, вешенки либо белые грибы. Курицу нарезаем крупным кубиком – и к грибам. Используем филе, так как оно менее жирное. И когда будет запекаться киш, не выделится много влаги.

Также понадобится половинка луковицы. Нарезаем средним кубиком. В сезон можно использовать свежее брокколи, а замороженное тоже отлично подходит. Отделяем соцветия. Предварительно брокколи я отваривать не буду, так как он запекается 30 минут и брокколи за это время приготовится.