Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»

«Наши дети» в Узденской санаторной школе-интернате. Туда с добрыми намерениями направились курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они подключились к благотворительному марафону – чем ближе Новый год, тем ярче он заявляет о любви и заботе ко всем, кто требует особого внимания. Понятно, что были и подарки, но судя по эмоциям тех, для кого и устроили праздник, ребят впечатлили творческие способности курсантов Военной академии.

Яна Шнип, воспитанница Узденской санаторной школы-интерната:

Концерт мне полностью понравился, все так круто поют, особенно была в шоке с того, что мальчики поют так красиво. Мне больше всего понравилось выступление «Такие девушки, как звезды».

Ольга Липницкая, директор Узденской санаторной школы-интерната:

С Военной академией Республики Беларусь мы сотрудничаем уже около 20 лет. И каждый год мы ждем с нетерпением в гости в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» курсантов Военной академии нашей Республики Беларусь.