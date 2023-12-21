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Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»

21 декабря 2023 09:26
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«Наши дети» в Узденской санаторной школе-интернате. Туда с добрыми намерениями направились курсанты Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»-1

Они подключились к благотворительному марафону – чем ближе Новый год, тем ярче он заявляет о любви и заботе ко всем, кто требует особого внимания. Понятно, что были и подарки, но судя по эмоциям тех, для кого и устроили праздник, ребят впечатлили творческие способности курсантов Военной академии.

Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»-4

Яна Шнип, воспитанница Узденской санаторной школы-интерната:
Концерт мне полностью понравился, все так круто поют, особенно была в шоке с того, что мальчики поют так красиво. Мне больше всего понравилось выступление «Такие девушки, как звезды».

Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»-7

Ольга Липницкая, директор Узденской санаторной школы-интерната:
С Военной академией Республики Беларусь мы сотрудничаем уже около 20 лет. И каждый год мы ждем с нетерпением в гости в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» курсантов Военной академии нашей Республики Беларусь.

Курсанты Военной академии навестили воспитанников школы-интерната в рамках проекта «Наши дети»-10

Благотворительный марафон «Наши дети» проходит по всей стране. В эти дни представители власти, коллективов предприятий и организаций, лидеры общественных объединений, да и простые белорусы дарят тепло и внимание воспитанникам детских домов, интернатов, пациентам медицинских учреждений.

# Благотворительная акция # общество # Ольга Липницкая

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