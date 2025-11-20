Большой спрос и ажиотаж! Ярмарка морских деликатесов в Молодечно продлена по 23 ноября

Деликатесы с Севера – в Минской области. В Молодечно сейчас проходит ярмарка рыбы и деликатесов. Это отличная возможность обновить осеннее меню и запастись витаминами на зиму. Рыба вяленая, холодного и горячего копчения, икра, рулеты, стейки. Справа от торгового центра «Спутник» – целое изобилие ароматного богатства из Тихого океана. У яркой оранжевой палатки – ажиотаж. Специалисты рассказывают об особенностях каждой рыбы и дают продегустировать.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Более 30 сортов дикой рыбы: чавыча, белорыбица, патагонский клыкач. Все привозим свежее маленькими поставками, маленькими партиями для того, чтобы гостю все досталось самое лучшее, самое свежее, чтобы все остались довольны.

В нашей рыбе очень много микро-, макроэлементов, витаминов. Мы очень хотим, чтобы каждый человек был здоров, чтобы в каждой семье было счастье. Приходите к нам, уважаемые гости. Мы вас очень ждем!