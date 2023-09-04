История бульбы Первого не заканчивается. Как просьба мальчика превратилась в челлендж на грядках?

Новости Беларуси. «Бульба Первого» – челлендж, который в 2022 году заполонил социальные сети. Тогда журналисты дегустировали картофель прямо с полей Президента. Подключились к интересному марафону и обычные белорусы. Делились рецептами, рассказывали о гастрономических экспериментах. Сотрудники СТВ не только готовили любимые блюда, но и делились с близкими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так челленж получил неожиданное продолжение. Подробнее расскажет Дарья Седун.

Валентина Павловна Дыленок в огороде с самого утра. Пока не так жарко, самое время собирать урожай. Десант помощников тоже готов. Сегодня по графику – картофель. Последний рывок – осталось всего три рядка. Их в семье называют президентскими. И не просто так.

История этого урожая началась еще осенью 2023 года, когда корреспондент нашего канала Алена Сырова получила в подарок от Первого увесистый мешок президентской картошки – сорт «Першацвет». Приготовила любимые блюда, еще несколько клубней презентовала друзьям.

Алена Сырова, заведующая отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Моя подруга говорит: ты знаешь, я со своими родителями поделилась этим картофелем. Они его не ели, а оставили на рассаду. Сказали вырастить. Это так мило было. Как-то по-родительски, по-хозяйски. Перезимовали, и вот в апреле ко мне приходит секретарь и говорит: вы знаете, к нам тут поступило письмо от третьеклассника из Минска. Он просит вас поделиться с ним бульбой Первого.

Я скажу как есть, какая бульба Первого, уже апрель месяц, ее все уже давно съели. И вот обмолвилась своей подруге: ты представляешь, так жалко. Мальчик попросил для опыта, для эксперимента. Может, у твоих осталось к высадке, посадке этой картошки. Ну она и говорит, а мальчику нужен был один клубень. Ни больше ни меньше. А их всего шесть, этих клубней. Ну, значит, от сердца оторвали, передали этот один клубень. Я нашла мальчика, привезла ему бульбу Первого, он не особо ожидал, что история таким образом разовьется. Не знаю, удался ли у него эксперимент или нет.

Спустя время, я на мероприятии с главой государства имела возможность переговорить и вот рассказала ему эту историю. Было мое удивление, когда он сказал, что надо этим людям передать этот мешок картошки. И передал.

Так картошка от Президента заняла на огороде Валентины Павловны почетные три рядка. Но мало просто посадить. Чтобы получить увесистый урожай, семья трудилась всю весну и лето.

Валентина Дыленок:

Пришлось, конечно, поработать над ней. Надо было и удобрять, и поливать. Потому что это было сухое, два месяца дождей вообще не было. Полоть надо было. Параллельно посадили и уже знакомый сорт «Вектор». Вот только в этом году получился не тот вкус. А еще и почему-то слишком разваристая – не то... Зато президентская – на уровне. Клубни крупные, красивые.

Валентина Дыленок:

Ой, много будет, мешков 4-5 будет. Крупная, без мелочи. Ну, вот здесь видите, мелочи мало. Драники очень вкусные с нее и суп хорошо. Но на суп такую крупную очень жалко. Очень вкусная картошка. Просили многие, и родственники просили. Я, конечно, говорю: надо и Алену угостить. Спасибо большое Александру Григорьевичу. Ему по возможности передайте огромное спасибо от нас.

Ведра и корзины заполняются быстро. Самые красивые клубни – на семена. Сразу же готовят и землю под будущий сев. Горчица прекрасный предшественник. Так и сорняка меньше и урожай богаче. Кстати, в 2024 году бульба Первого займет все сотки. Так что уникальная история получит продолжение.

Юлия Огнева:

Эта ведь история о том, что человек узнал, что вот такая вот была история… Ну, действительно, что там с пяти картофелин можно высадить. И пожалуйста – вот тебе мешок картошки. Мои родители просто не ожидали, для них не просто было удивление, это была большая благодарность человеческая.