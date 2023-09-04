История бульбы Первого не заканчивается. Как просьба мальчика превратилась в челлендж на грядках?
Новости Беларуси. «Бульба Первого» – челлендж, который в 2022 году заполонил социальные сети. Тогда журналисты дегустировали картофель прямо с полей Президента. Подключились к интересному марафону и обычные белорусы. Делились рецептами, рассказывали о гастрономических экспериментах. Сотрудники СТВ не только готовили любимые блюда, но и делились с близкими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так челленж получил неожиданное продолжение.
Подробнее расскажет Дарья Седун.
Валентина Павловна Дыленок в огороде с самого утра. Пока не так жарко, самое время собирать урожай. Десант помощников тоже готов. Сегодня по графику – картофель. Последний рывок – осталось всего три рядка. Их в семье называют президентскими. И не просто так.
История этого урожая началась еще осенью 2023 года, когда корреспондент нашего канала Алена Сырова получила в подарок от Первого увесистый мешок президентской картошки – сорт «Першацвет». Приготовила любимые блюда, еще несколько клубней презентовала друзьям.
Алена Сырова, заведующая отделом политических обозревателей дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Моя подруга говорит: ты знаешь, я со своими родителями поделилась этим картофелем. Они его не ели, а оставили на рассаду. Сказали вырастить. Это так мило было. Как-то по-родительски, по-хозяйски. Перезимовали, и вот в апреле ко мне приходит секретарь и говорит: вы знаете, к нам тут поступило письмо от третьеклассника из Минска. Он просит вас поделиться с ним бульбой Первого.
Я скажу как есть, какая бульба Первого, уже апрель месяц, ее все уже давно съели. И вот обмолвилась своей подруге: ты представляешь, так жалко. Мальчик попросил для опыта, для эксперимента. Может, у твоих осталось к высадке, посадке этой картошки. Ну она и говорит, а мальчику нужен был один клубень. Ни больше ни меньше. А их всего шесть, этих клубней. Ну, значит, от сердца оторвали, передали этот один клубень. Я нашла мальчика, привезла ему бульбу Первого, он не особо ожидал, что история таким образом разовьется. Не знаю, удался ли у него эксперимент или нет.
Спустя время, я на мероприятии с главой государства имела возможность переговорить и вот рассказала ему эту историю. Было мое удивление, когда он сказал, что надо этим людям передать этот мешок картошки. И передал.
Так картошка от Президента заняла на огороде Валентины Павловны почетные три рядка. Но мало просто посадить. Чтобы получить увесистый урожай, семья трудилась всю весну и лето.
Валентина Дыленок:
Пришлось, конечно, поработать над ней. Надо было и удобрять, и поливать. Потому что это было сухое, два месяца дождей вообще не было. Полоть надо было.
Параллельно посадили и уже знакомый сорт «Вектор». Вот только в этом году получился не тот вкус. А еще и почему-то слишком разваристая – не то... Зато президентская – на уровне. Клубни крупные, красивые.
Валентина Дыленок:
Ой, много будет, мешков 4-5 будет. Крупная, без мелочи. Ну, вот здесь видите, мелочи мало. Драники очень вкусные с нее и суп хорошо. Но на суп такую крупную очень жалко. Очень вкусная картошка. Просили многие, и родственники просили. Я, конечно, говорю: надо и Алену угостить. Спасибо большое Александру Григорьевичу. Ему по возможности передайте огромное спасибо от нас.
Ведра и корзины заполняются быстро. Самые красивые клубни – на семена. Сразу же готовят и землю под будущий сев. Горчица прекрасный предшественник. Так и сорняка меньше и урожай богаче. Кстати, в 2024 году бульба Первого займет все сотки. Так что уникальная история получит продолжение.
Юлия Огнева:
Эта ведь история о том, что человек узнал, что вот такая вот была история… Ну, действительно, что там с пяти картофелин можно высадить. И пожалуйста – вот тебе мешок картошки. Мои родители просто не ожидали, для них не просто было удивление, это была большая благодарность человеческая.
Кстати, на огороде семьи Дыленок эта история не закончится. Валенина Павловна уже пообещала поделиться семенами президентского клубня с родней и соседями. Получится новый челлендж – собрать самый богатый урожай.