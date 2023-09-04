«Нам рано или поздно понадобится такая помощь». Как зарождалось БОКК и какие функции оно выполняет?

Новости Беларуси. Потребность населения нашей страны в социальной поддержке постоянно растет. Ежедневно в Белорусский Красный Крест поступают десятки обращений от нуждающихся граждан, их родных и близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 500 человек – люди с инвалидностью, одиноко проживающие, с тяжелыми хроническими заболеваниями – сегодня получают комплексную помощь от сестер милосердия. Те, кто верит в добро и щедро им делится, – сегодня основа Белорусского Красного Креста. Подробности в видеоматериале Татьяны Сидоренко.

Белый передник, косынка цвета снега и нашитый на груди красный крест. Образ сестры милосердия узнаваем. Неизменными сквозь года и столетия остались и глаза. В них свет и чистота, исток сострадания и гуманности. На территории Беларуси сестры милосердия Красного Креста начали работать во второй половине XIX века. Уход за больными и ранеными как в военное, так и в мирное время. В эпицентре голодоморов и эпидемий – тоже они. Везде «белые голубки» давали надежду на спасение. В XXI веке их помощь не менее востребована.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Мы прекрасно понимаем, что мы живем, стареем, возможно, либо нам, либо нашим родственникам, либо просто нашим друзьям рано или поздно понадобится такая помощь. Если мы сейчас не будем вкладываться в это финансово в виде членских взносов, просто своей посильной помощью – прийти где-то что-то помочь, то движение не пойдет.

Сегодня в стране насчитывается 215 сестер милосердия. Их силами ежегодно помощь получают почти 1 500 пациентов. В каждой области функционируют по 3 бригады с логотипом Красного Креста. Щучинская районная организация по меркам страны небольшая. Всего две сестрички с медицинским образованием. Но ежедневно их ждут 6 подопечных в городе и 7 в городском поселке Желудок.

Юлия Воронина, председатель Щучинской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Когда обращается человек, приходит, пишет заявление, что находится в трудной жизненной ситуации. Знаете, хочется брать кошелек, бежать, закупить продукты, купить гигиенические принадлежности. Красный Крест принимает одежду для населения. Мы всех просим, чтобы она была чистенькая, постиранная. Очень приятно, когда человек приходит, мы его одеваем, обуваем, и этот человек с радостью от нас уходит и вспоминает нас хорошими словами.

Добрый день. Устала моя Ниловна. Устала уже, голубушка моя. Устала. Марии Ниловне без малого 90. В жизни многое пришлось пережить: потерю родных, болезнь дочери, вынужденную разлуку с правнучкой Алисой. Сегодня малышка дарит ее улыбку с фотографии, живое же тепло приносит сестра милосердия.

Мария Осипова:

Мне повезло, что мне попался такой работник добросовестный, исполнительный, внимательный, за другими, как говорится, родные дети так не ухаживают, как моя медсестричка. Я все время ее называю не медсестра, а сестра милосердия.

Хлопот достаточно: и давление измерить, и воду принести, и печь растопить. А таких подопечных у Лилии Визгаловой 3 человека. У каждого своя история, своя судьба, своя боль. И хоть Ниловна старается подсобить помощнице, медицинская сестра милосердия просит только одного – поделиться житейской мудростью.

– Вы еще, слава богу, деменции нет. Что вы мне посоветуете, чтобы не забываться? Что вы для этого делаете?

– Работать физически. Мозги, чтобы хорошо память развивалась. Надо заниматься больше кроссвордами, смотреть научные передачи полезные.

– Ой, как согласна с вами.

Лилия Визгалова, медицинская сестра милосердия:

Есть люди, которые рядом требуют помощи. Мне кажется, что это все так просто и так необходимо – по-человечески так оказать помощь где-то что-то кому-то. Это все естественно и я таких планов не строила, чтобы целенаправленно, просто мне нравится. С детства люблю детей и стариков.