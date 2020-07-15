Истории из семейных архивов об участниках Великой Отечественной опубликовали в «Народной летописи». Куда можно отправить письмо?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Института истории Национальной академии наук – Вячеслав Данилович.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Института истории Национальной академии наук – Вячеслав Данилович.
В Минске презентовали книгу «Народная летопись Великой Отечественной войны: вспомним всех!» Идея создания книги возникла в марте, а уже в июле первое издание вышло в свет.
Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:
Идея принадлежит председателю Президиума Национальной Академии Беларуси, академику Владимиру Григорьевичу Гусакову. Идея вынашивалась давно, а 13 марта мы провели презентацию этой акции, собрали «круглый стол», в котором приняли участие историки, музейные работники, архивисты. И практически на следующий день пошли звонки в наш институт. В рамках этой всебелорусской акции собираются материалы, и в ней может поучаствовать любой желающий гражданин Республики Беларусь, который хотел бы рассказать о своих родственниках, близких либо знакомых, которые участвовали в событиях Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в нашу общую Великую Победу.
Как собирается материал?
Вячеслав Данилович:
Акция сама по себе бессрочная. Поступило более 200 материалов. В этой книге представлены первые 40 материалов, которые поступили в наш институт. Они поступают как по электронной почте, у нас на сайте института заведена специальная рубрика, посвященная этой акции, специальный почтовый ящик. Также люди могут принести нам либо прислать по почте документы, фотографии, которые свидетельствуют о том, что происходило с их родными и близкими в годы Великой Отечественной войны. В первой книге народной летописи представлены судьбы 60 человек.
Те материалы, которые к нам поступают, мы их верифицируем с фактами, которые известны нам в нашем институте в отделе военной истории Беларуси, проходит научная обработка.
На что нацелена акция?
Вячеслав Данилович:
Не секрет, что с каждым годом становится все меньше наших дорогих ветеранов, они от нас постепенно уходят, а задача сохранить историческую память о событиях войны – она актуальная на сегодня, потому что, к сожалению, попытки фальсифицировать нашу историю не прекращаются. В том числе историю Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Акция нацелена на то, чтобы поднять семейные архивы и материалы, которые хранятся у наших граждан и с которыми они хотели бы поделиться. То, что не попадает в печатное издание – у нас создается в институте электронная база данных. В перспективе мы рассчитываем, что на электронной базе данных мы еще и сформируем отдельный сайт народной летописи. Я не знаю ни одну страну мира, где бы именно народная летопись создавалась по каким-либо событиям, где любой гражданин может поучаствовать и внести свою лепту в сохранение исторической памяти.
Акция уже вышла на международный уровень – у нас появились материалы из Российской Федерации – из Санкт-Петербурга, из Москвы приходят письма. Думаю, что эта география будет расширяться.
Ожидается ли продолжение?
Вячеслав Данилович:
Как минимум, еще книги 3 можно создавать. И мы всех призываем – если есть какие-то интересные сведения, связанные с вашими родными и близкими, присылайте к нам в институт, заходите на сайт – там вся необходимая информация представлена, есть специальные e-mail. В крайнем случае, можете принести и отдать в приёмную нашего института – там все это обработают. Летопись будет продолжаться. Акция бессрочная, ждем поступления новых материалов.