Истории из семейных архивов об участниках Великой Отечественной опубликовали в «Народной летописи». Куда можно отправить письмо?

Вячеслав Данилович, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси: Идея принадлежит председателю Президиума Национальной Академии Беларуси, академику Владимиру Григорьевичу Гусакову. Идея вынашивалась давно, а 13 марта мы провели презентацию этой акции, собрали «круглый стол», в котором приняли участие историки, музейные работники, архивисты. И практически на следующий день пошли звонки в наш институт. В рамках этой всебелорусской акции собираются материалы, и в ней может поучаствовать любой желающий гражданин Республики Беларусь, который хотел бы рассказать о своих родственниках, близких либо знакомых, которые участвовали в событиях Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в нашу общую Великую Победу.

Как собирается материал?

Вячеслав Данилович:

Акция сама по себе бессрочная. Поступило более 200 материалов. В этой книге представлены первые 40 материалов, которые поступили в наш институт. Они поступают как по электронной почте, у нас на сайте института заведена специальная рубрика, посвященная этой акции, специальный почтовый ящик. Также люди могут принести нам либо прислать по почте документы, фотографии, которые свидетельствуют о том, что происходило с их родными и близкими в годы Великой Отечественной войны. В первой книге народной летописи представлены судьбы 60 человек.

Те материалы, которые к нам поступают, мы их верифицируем с фактами, которые известны нам в нашем институте в отделе военной истории Беларуси, проходит научная обработка.