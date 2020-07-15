Зачем Беларуси собственная атомная электростанция? Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Энергетическая безопасность страны, развитие мирного атома, готовность к запуску Белорусской АЭС и оценка проекта международным экспертным сообществом. Эти темы стали поводом для очередной дискуссии в студии программы «В обстановке мира».

Энергетическая безопасность страны как залог суверенитета.

Как минимум на 80 лет мы получаем надежный источник энергии. Это же очень важно для развития поступательного страны. Зачем небольшой Беларуси собственная атомная электростанция?

Беларусь отстает по электровооруженности от передовых западных стран где-то, будем даже говорить, в разы. Почему Белорусской АЭС так много внимания уделяют соседи?

И к сожалению, и к счастью, проект по строительству нашей атомной станции максимально политизированный. Обсудим, действительно ли Островецкая АЭС не несет опасности для людей и экологии.

Радиационная безопасность, радиоэкология стоит на первом месте перед экономикой. И как успешно встроить белорусскую станцию в мировую энергосистему.