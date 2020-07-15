Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

Ранее подобные встречи прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте и Минске. Среди ключевых тем, которые поднимает Александр Лукашенко во время общения, – условия труда и жизни людей, зарплаты и пенсии. Аграрный сектор – это направление для северного региона страны наиболее сложное. Но подписанный не так давно главой государства указ по развитию агрохолдингов в регионе заметно улучшил ситуацию.

Сергей Егоров, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Создано по нормам указа семь агропромышленных объединений, в которые вошли сельхозорганизации Витебской области, перерабатывающие организации, обслуживающие организации, организации торговли, чтобы прослеживалась вот эта цепочка у нас «от поля до прилавка» в производстве. Что касается работы, то уже какие-то можно промежуточные подвести итоги, все-таки проведена весенняя посевная кампания. Порядка 26 тысяч гектаров в этом году посеяно больше всех культур. Упор в этом году область сделала на выращивание кукурузы. Положительный опыт прошлого года, когда убирали на зерно кукурузу и пропускали это через животноводство.