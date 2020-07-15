Прямой эфир

Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

15 июля 2020 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Витебской области. В эти минуты глава государства встречается с активом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области-1

Ранее подобные встречи прошли в Могилеве, Гродно, Солигорске, Бресте и Минске. Среди ключевых тем, которые поднимает Александр Лукашенко во время общения, – условия труда и жизни людей, зарплаты и пенсии. Аграрный сектор – это направление для северного региона страны наиболее сложное. Но подписанный не так давно главой государства указ по развитию агрохолдингов в регионе заметно улучшил ситуацию.

Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области-4

Сергей Егоров, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Создано по нормам указа семь агропромышленных объединений, в которые вошли сельхозорганизации Витебской области, перерабатывающие организации, обслуживающие организации, организации торговли, чтобы прослеживалась вот эта цепочка у нас «от поля до прилавка» в производстве. Что касается работы, то уже какие-то можно промежуточные подвести итоги, все-таки проведена весенняя посевная кампания. Порядка 26 тысяч гектаров в этом году посеяно больше всех культур. Упор в этом году область сделала на выращивание кукурузы. Положительный опыт прошлого года, когда убирали на зерно кукурузу и пропускали это через животноводство.

Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области-7

После открытого диалога с активом планируется, что Президент пообщается с жителями областного центра. Также Александр Лукашенко откроет Полоцкий путепровод.

«Похоже на город, красивый город!» Полоцкий путепровод преобразился до неузнаваемости

Реконструкцию развязки закончили раньше срока. Мост значительно разгрузит городской трафик.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Сергей Егоров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы
15 июля 2020 07:17

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане
15 июля 2020 06:46

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане

Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики
15 июля 2020 06:26

Беларусь и Россия подписали три соглашения в сфере энергетики