Прямой эфир

Президент Беларуси: мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы

15 июля 2020 08:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы.  

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно.  

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговор на встрече будет и о реформах, о которых альтернативщики постоянно говорят.  

Александр Лукашенко:
Любой процесс – это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области
15 июля 2020 07:44

Александр Лукашенко проводит встречу с активом Витебской области

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы
15 июля 2020 07:17

Безопасность на «Славянском базаре»: правоохранители переходят на усиленный режим несения службы

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане
15 июля 2020 06:46

Белорусы возвращаются домой из-за новой волны коронавируса в Узбекистане