Президент Беларуси: мы знаем, что немало сделали, но впереди очень много работы

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отмечает, что в стране немало сделали за прошедшие годы, но впереди еще много работы.

Как сообщает БЕЛТА, об этом Президент Беларуси заявил 15 июля на встрече с активом Витебской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться как только можно.

Александр Лукашенко подчеркнул, что разговор на встрече будет и о реформах, о которых альтернативщики постоянно говорят.

Александр Лукашенко:

Любой процесс – это результат. У нас реформы не могут быть какими-то фейковыми, огромными, всеобъемлющими.