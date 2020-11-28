«Источником инфекции предположительно явился персонал пищеблока». Всё о массовом отравлении в 61-й школе Минска

Новости Беларуси. Стали известны причины массового отравления в 61-й школе Минска. У работников пищеблока и четырех пострадавших школьников обнаружен стафилококк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 ноября на симптомы пищевого отравления пожаловались 219 школьников. Первую помощь ребятам оказали еще в школьном медпункте, 18 больным понадобилась госпитализация. 27-го все дети были выписаны. А Минздрав, Следственный комитет и Министерство образования 28 ноября подвели промежуточные итоги комплексной проверки. Как инфекция могла попасть на школьный стол, выясняла Яна Шипко.

Куриные роллы а-ля шаурма – одно из любимых блюд в школьном меню. Вот и в тот день обед съели без остатка. Однако всего через пару часов школьники один за одним потянулись в медпункт. Рвота, диарея, озноб, слабость – симптомы, типичные для пищевого отравления. К вечеру на них жаловались уже больше 200 ребят. Среди них был и девятиклассник Кирилл.

Кирилл Молочко, ученик средней школы № 61 Минска:

Сразу пошла тошнота, потом шла рвота примерно полсуток. Меня потом забрали, я полежал здесь под капельницей. Потом меня забрали в реанимацию, начали вкачивать воду и кислород. Спустя где-то часа два в реанимации я оклемался, меня перестало тошнить и рвать, у меня поднялась к вечеру температура до 38. И уже на следующий день было все хорошо, меня выписали, получается, к воскресенью. Стафилококковая инфекция отступает так же быстро, как проявляется. В больницу попали 18 ребят. Сейчас все они выписаны и возвращаются к учебе.

Ирина Цубикова, директор средней школы № 61 Минска:

В понедельник школа приступила к работе в штатном режиме, поскольку в субботу была проведена санация всех помещений, продезинфицирована столовая, обработана посуда. Бригада сотрудников столовой, которая осуществляла кормление детей в пятницу, была отстранена. На этой неделе работали повара другой бригады.

Причину массовой вспышки инфекции начали искать сразу же. Взятые пробы показали, что работники пищеблока – носители стафилококка. СК: у четырех учеников 61-й школы обнаружен стафилококк, аналогичное заболевание подтвердилось у восьмерых работников Такое же блюдо в тот день готовили во всех школах района, их также проверили и ждут результатов проб. Стафилококк – один из самых живучих микробов. Прекрасно себя чувствует на коже и слизистых, ему нипочем даже кипячение и замораживание. В сырье бактерия не была обнаружена, а значит, передалась от поваров, которые готовили роллы.

Наталья Автухова, заместитель государственного санитарного врача Минска:

Источником инфекции предположительно явился персонал пищеблока учреждения образования, участвовавший в приготовлении блюда. Заместитель государственного санитарного врача Минска рассказала, из-за чего отравились дети в 61-й школе

Пока в столовой работает временная бригада поваров. С понедельника вновь откроется буфет. Министр образования об отравлении детей в 61-й школе: это человеческий фактор в первую очередь За сбалансированный универсальный для всех школ Минска рацион отвечают комбинаты школьного питания. Одни и те же продукты доставляются в столовые ежедневно по заранее разработанному меню. Система отлаженная, но сейчас каждый из ее этапов тщательно проверяется – от качества и свежести продуктов до условий хранения и стерильности пищеблоков. Контроль усилили по всем учреждениям образования.