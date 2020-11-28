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За сутки в Беларуси коронавирусом заразились 1 691 человек

28 ноября 2020 14:28
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Новости Беларуси. Последняя статистика по заболеваемости COVID-19 в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси коронавирусом заразились 1 691 человек-1

По данным Минздрава, на этот день выздоровели 111 455 пациентов. А вот за сутки заразились 1 691 человек. За весь период распространения инфекции – 133 324. Чтобы правильно поставить диагноз, было сделано 3 220 795 тестов.

Известно, что умерли 1 143 пациента с рядом хронических заболеваний, у которых был обнаружен коронавирус.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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