Министр образования об отравлении детей в 61-й школе: это человеческий фактор в первую очередь

Новости Беларуси. Следственный комитет и Минздрав 28 ноября озвучили причины массового отравления детей в 61-й школе Минска. Возбудитель – стафилококк, таковы результаты лабораторных исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

Несомненно, это человеческий фактор в первую очередь. Большая система и, конечно, есть определенные недостатки. В рамках мониторинга мы особое внимание обращаем не только на вопросы организации питания, но и на вопросы качества, выполнения санитарно-эпидемиологических требований. Такие мониторинги проходят совместно с органами здравоохранения и другими заинтересованными структурами.