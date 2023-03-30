«Истинное народовластие». Депутат поделился ожиданиями от Послания Президента

Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента к народу и парламенту сегодня самая обсуждаемая тема. Через сутки глава государства обратится к каждому без исключения белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента к народу и парламенту сегодня самая обсуждаемая тема. Через сутки глава государства обратится к каждому без исключения белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Марзалюк: «В Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах». Подробности.
Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Такой формат общения главы государства с народом действительно говорит об истинном народовластии в Республике Беларусь. И вот все мы как участники этого собрания потом, разъехавшись по регионам, будем такими спикерами, которые будут слово и дело главы государства уже непосредственно вещать на месте, предварять все в жизнь. Конечно же, очень важно услышать от главы государства ответы на волнующие общество вопросы. Как касающиеся внешней политики, так и внутри государства. Прошло больше года со дня проведения референдума, Конституция с изменениями и дополнениями в новой редакции вступила в силу. И, конечно же, вопросы, волнующие наших граждан, – это вопросы партийного строительства, бурного развития деятельности общественных организаций, межпартийных взаимодействий, насколько сегодня партии готовы участвовать в жизни государства, быть кадровым резервом государственной службы. Этот вопрос очень важный.
Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста здесь.
По сути, ежегодное послание – своеобразное пособие для всей вертикали власти и народа, руководство к дальнейшему действию. А также повод задуматься над ключевыми для всего нашего общества вопросами и получить конкретные ответы по волнующим темам.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Во время прошлого Послания Президент задал белорусам три очень важных вопроса. Сегодня, в преддверии очередного Послания, очень важного события, мы, наблюдая за тем, как изменился наш народ, что происходит у нас в государстве, можем сказать, что, если мы и не достигли всех целей, не ответили на все поставленные вопросы, то, наверное, главной цели Президент добился – мы задумались. Мы начали думать о том, насколько важна для нас безопасность и что мы можем сделать, чтобы защищать эту безопасность. Насколько нам важно жить в независимом государстве и сколько мы готовы заплатить. Мы не можем сказать, что готовы назвать эту сумму, тем не менее народ задумался. И это видно по тем действиям, поступкам, по тому, что сегодня происходит в Республике Беларусь, сколько вопросов задают люди в связи с современной ситуацией, как они отвечают на вопросы социологических опросов, что им сегодня важно.
Послание главы государства в прямом эфире можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована на сайте Президента, в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало – в 11:00. Телеверсию Послания покажут в эфире всех национальных каналов в 21:00.
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