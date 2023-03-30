«Истинное народовластие». Депутат поделился ожиданиями от Послания Президента

Новости Беларуси. Предстоящее Послание Президента к народу и парламенту сегодня самая обсуждаемая тема. Через сутки глава государства обратится к каждому без исключения белорусу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Такой формат общения главы государства с народом действительно говорит об истинном народовластии в Республике Беларусь. И вот все мы как участники этого собрания потом, разъехавшись по регионам, будем такими спикерами, которые будут слово и дело главы государства уже непосредственно вещать на месте, предварять все в жизнь. Конечно же, очень важно услышать от главы государства ответы на волнующие общество вопросы. Как касающиеся внешней политики, так и внутри государства. Прошло больше года со дня проведения референдума, Конституция с изменениями и дополнениями в новой редакции вступила в силу. И, конечно же, вопросы, волнующие наших граждан, – это вопросы партийного строительства, бурного развития деятельности общественных организаций, межпартийных взаимодействий, насколько сегодня партии готовы участвовать в жизни государства, быть кадровым резервом государственной службы. Этот вопрос очень важный.

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста здесь.

По сути, ежегодное послание – своеобразное пособие для всей вертикали власти и народа, руководство к дальнейшему действию. А также повод задуматься над ключевыми для всего нашего общества вопросами и получить конкретные ответы по волнующим темам.