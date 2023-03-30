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Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан

30 марта 2023 07:46
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Новости Беларуси. В столице задержан серийный вор, портивший лифты, чтобы заработать. Получать жалобы от минчан на неработающие в подъездах подъемники работники ЖКХ стали в Октябрьском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан-1

Специалисты установили, что лифты не работают из-за отсутствия в машинных отделениях катушек тормозов. По подозрению в хищениях задержан 35-летний, ранее неоднократно судимый минчанин.

Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан-4

Александр Савончик, начальник ОУР Октябрьского РУВД Минска:
Установлено, что мужчина проникал в подъезды многоквартирных домов, поднимался в лифтовые помещения, откуда похищал катушки тормоза. Похищенное имущество реализовывал в пунктах приема вторсырья.

Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан-7

– Сдавали катушки, куда сбывали?
– В определенное время сдавал часто их. И просто сдать, где поблизости, не запоминал.
– На территории каких районов, куда вы могли ездить?
– Мог на территории Октябрьского, Ленинского, Заводского.

Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан-10

Таким образом испорчено минимум шесть лифтов. Уголовное дело возбуждено за кражу.

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# Кража # общество # Фотофакт

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