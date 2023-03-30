Минчанин снимал тормозные катушки в лифтах многоэтажек – он задержан

Новости Беларуси. В столице задержан серийный вор, портивший лифты, чтобы заработать. Получать жалобы от минчан на неработающие в подъездах подъемники работники ЖКХ стали в Октябрьском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты установили, что лифты не работают из-за отсутствия в машинных отделениях катушек тормозов. По подозрению в хищениях задержан 35-летний, ранее неоднократно судимый минчанин.

Александр Савончик, начальник ОУР Октябрьского РУВД Минска:

Установлено, что мужчина проникал в подъезды многоквартирных домов, поднимался в лифтовые помещения, откуда похищал катушки тормоза. Похищенное имущество реализовывал в пунктах приема вторсырья.

– Сдавали катушки, куда сбывали?

– В определенное время сдавал часто их. И просто сдать, где поблизости, не запоминал.

– На территории каких районов, куда вы могли ездить?

– Мог на территории Октябрьского, Ленинского, Заводского.