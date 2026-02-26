В Гродненской пограничной группе состоялся ежегодный слёт добровольных дружин

По первому сигналу готовы встать на защиту рубежей. На торжественном слете в Гродненской пограничной группе назвали лучших представителей отрядов, которые помогают военнослужащим задерживать нарушителей закона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне ответственности добровольной дружины при Подлабенском сельсовете – территория вблизи Гродно, на путях международного автомобильного и железнодорожного сообщения. Движение здесь интенсивное. Мониторить приходится и воздушное пространство. На дружинниках – колоссальная ответственность.

Андрей Белицкий, командир добровольной дружины при Подлабенском сельсовете:

В этом году задержали алжирца. Заметил, что идет незнакомый человек. И получилось, что он остановился, увидел, что иностранец, и пришлось задержать. И в конечном выяснен, что он пытался нарушить государственную границу.

Свой вклад в охрану границы в Гродно вносят 12 дружин. За 2025 год они выставили более 7,5 тысяч нарядов и помогли задержать 8 нарушителей закона.