Прямой эфир

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста

30 марта 2023 06:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Чуть больше суток остается до Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. О приоритетах развития страны, ситуации в мире, будущего различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста-1

Послание – документ программный. Как ожидается, Александр Лукашенко расставит акценты как внешней, так и внутренней политики. Тем более белорусы уже больше года придерживаются нового ориентира – обновленной Конституции, измененной с момента Послания в январе 2022 года.

Марзалюк: «В Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах». Подробности.

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста-4

Во Дворце Республики выступление Президента заслушают более 2,5 тысячи человек. Приглашены высшие должностные лица страны, депутаты и сенаторы, правительственный корпус, дипломаты, делегации регионов. Ожидается, что Президент ответит на вопросы участников послания.

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста-7

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Что мы можем ожидать от грядущего Послания? Во-первых, подведение итогов. Те планы, стратегические цели, которые были озвучены в прошлом году. Во-вторых, это сложный год. По той простой причине, что мы живем в динамично меняющей ситуации, она меняется каждый миг и каждый день. И поэтому собрать волю в кулак, собрать все наши цели, задумки, поставить перед нами планы, чтобы мы могли не просто выжить, а жить, чтобы люди это услышали.

Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста-10

Послание главы государства в прямом эфире можно будет посмотреть на всех национальных телеканалах, включая спутниковый. Трансляция будет организована на сайте Президента, в эфире Белорусского радио и YouTube-каналах государственных СМИ. Начало – в 11:00. Телеверсию послания покажут в эфире всех национальных каналов в 21:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Юлия Абухович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мстиславские сыроделы изготовили рекордную для Беларуси головку сыра
30 марта 2023 06:13

Мстиславские сыроделы изготовили рекордную для Беларуси головку сыра

«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?
29 марта 2023 20:24

«Может быть провокатором выработки гистамина». Усиливает ли алкоголь аллергическую реакцию?

«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни
29 марта 2023 19:57

«Наша свобода досталась кровью людей». Минская молодёжь почтила память жертв трагедии в Хатыни