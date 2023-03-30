Чего нам ждать от грядущего Послания Президента? Мнение экономиста

Новости Беларуси. Чуть больше суток остается до Послания Президента к белорусскому народу и парламенту. О приоритетах развития страны, ситуации в мире, будущего различных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Послание – документ программный. Как ожидается, Александр Лукашенко расставит акценты как внешней, так и внутренней политики. Тем более белорусы уже больше года придерживаются нового ориентира – обновленной Конституции, измененной с момента Послания в январе 2022 года. Марзалюк: «В Послании будет четко выраженный блок о внешних угрозах». Подробности.

Во Дворце Республики выступление Президента заслушают более 2,5 тысячи человек. Приглашены высшие должностные лица страны, депутаты и сенаторы, правительственный корпус, дипломаты, делегации регионов. Ожидается, что Президент ответит на вопросы участников послания.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Что мы можем ожидать от грядущего Послания? Во-первых, подведение итогов. Те планы, стратегические цели, которые были озвучены в прошлом году. Во-вторых, это сложный год. По той простой причине, что мы живем в динамично меняющей ситуации, она меняется каждый миг и каждый день. И поэтому собрать волю в кулак, собрать все наши цели, задумки, поставить перед нами планы, чтобы мы могли не просто выжить, а жить, чтобы люди это услышали.