Общество Украины стоит на грани коллапса из-за затянувшегося конфликта, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft. Об этом пишет РИА Новости.

Автор зарубежного издания отмечает безнадежность положения Киева и поднимает вопрос о том, как долго страна сможет продолжать боевые действия, учитывая, что население России в четыре раза больше, а ее экономика – в десять раз.

В статье подчеркивается, что настроения в стране стали мрачными, население сломлено и жаждет решения конфликта.

При этом в Кремле заявляют, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что либо российская армия займёт эти территории, либо украинские Вооруженные силы покинут их сами.

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