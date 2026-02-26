Прямой эфир

RS: общество Украины находится на грани срыва из-за продолжающегося конфликта

26 февраля 2026 08:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
RS: общество Украины находится на грани срыва из-за продолжающегося конфликта-0

Общество Украины стоит на грани коллапса из-за затянувшегося конфликта, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Responsible Statecraft. Об этом пишет РИА Новости.

Автор зарубежного издания отмечает безнадежность положения Киева и поднимает вопрос о том, как долго страна сможет продолжать боевые действия, учитывая, что население России в четыре раза больше, а ее экономика – в десять раз. 
В статье подчеркивается, что настроения в стране стали мрачными, население сломлено и жаждет решения конфликта.

При этом в Кремле заявляют, что неудачи на фронте должны подтолкнуть Киев к переговорам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что либо российская армия займёт эти территории, либо украинские Вооруженные силы покинут их сами.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву – Politico
26 февраля 2026 08:38

ЕС столкнулся с серьезным кризисом из-за вето Орбана на кредит Киеву – Politico

Ким Чен Ын приказал сделать границу с Южной Кореей крепостью
26 февраля 2026 08:23

Ким Чен Ын приказал сделать границу с Южной Кореей крепостью

В Украине прогремели взрывы в четырех городах
26 февраля 2026 08:05

В Украине прогремели взрывы в четырех городах