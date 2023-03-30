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Дополнительный факультатив о профессии железнодорожника появится в школах Беларуси

30 марта 2023 08:12
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Новости Беларуси. Поближе познакомиться с работой железнодорожников и узнать все о важности перевозок. Такая возможность будет у старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительный факультатив о профессии железнодорожника появится в школах Беларуси-1

В белорусских школах появится новый факультатив. Занятия будут проводить для 10-11-х классов раз в неделю, а всего программа рассчитана на 35 часов. Цель таких дополнительных уроков – профориентация. Учащиеся смогут получить представление о важности железнодорожного транспорта для страны, пассажирских и грузовых перевозках.

Преподаватели расскажут школьникам об основных профессиях работников организаций, железнодорожных сооружениях, видах и особенностях рельсового транспорта, правилах безопасности. Чтобы сделать уроки не только познавательными, но и интересными, организуют экскурсии и выездные занятия на объекты Белорусской железной дороги.

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# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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