Дополнительный факультатив о профессии железнодорожника появится в школах Беларуси

Новости Беларуси. Поближе познакомиться с работой железнодорожников и узнать все о важности перевозок. Такая возможность будет у старшеклассников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В белорусских школах появится новый факультатив. Занятия будут проводить для 10-11-х классов раз в неделю, а всего программа рассчитана на 35 часов. Цель таких дополнительных уроков – профориентация. Учащиеся смогут получить представление о важности железнодорожного транспорта для страны, пассажирских и грузовых перевозках.

Преподаватели расскажут школьникам об основных профессиях работников организаций, железнодорожных сооружениях, видах и особенностях рельсового транспорта, правилах безопасности. Чтобы сделать уроки не только познавательными, но и интересными, организуют экскурсии и выездные занятия на объекты Белорусской железной дороги.