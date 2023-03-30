Школа ЖКХ для юных минчан. Как детей будут обучать коммунальной грамотности?

Что такое кубометры и откуда берутся киловатты? Почему мы платим за воду по счетчику и как правильно обращаться с энергоресурсами? Найти ответы на эти вопросы и обучить ребенка коммунальной грамотности помогут специалисты ЖКХ.
Что такое кубометры и откуда берутся киловатты? Почему мы платим за воду по счетчику и как правильно обращаться с энергоресурсами? Найти ответы на эти вопросы и обучить ребенка коммунальной грамотности помогут специалисты ЖКХ.
Анастасия Сулимская, главный специалист отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:
Занятия проводятся ежеквартально в каждом районе города на самые актуальные для населения темы – капитальный ремонт в жилищном фонде, правила пользования жилыми помещениями, раздельный сбор отходов и другие. В этом году совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома было решено расширить рамки этого проекта и провести занятия для детей.
Первая коммунально-образовательная лекция для столичных ребят в рамках пилотного проекта состоится уже 11 апреля в стенах 78-й школы.
Сергей Хрущев, директор средней школы №78 г. Минска
Мы рассчитываем на среднюю параллель, это 5-7 классы. Это будет встреча работников ЖКХ с учащимися. Будет показ презентации, рассказ о том, кто работает, как работает, для чего, что они делают, чтобы дети это понимали.
А ведь информационные часы – еще не предел. Юные жители каждого района получат свой шанс увидеть то, что обычно скрыто от глаз человека.
Анастасия Сулимская:
Детям расскажут о том, как в наши дома поступает вода, как правильно сортировать отходы. О содержании питомцев и на другие темы. Также проведут экскурсии на предприятиях «Фауна города», «Минскводоканал» и на мусороперерабатывающий завод.
Без внимания городских служб не останется никто. Вскоре образовательный марафон посетит еще несколько гимназий и школ.
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