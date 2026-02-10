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«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»

10 февраля 2026 12:27
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В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны. 

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что мы будем готовить? 

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны:
Клецки с душой. Чем шире душа, тем вкуснее клецки.

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Почему вы выбрали профессию родину защищать? 

Леонид Касинский:
Дед очень хотел, чтобы я стал военным. 

Александр Осенко:
Патриотизм – это чувство или навык? 

Леонид Касинский:
Если патриотизм превратить в навык, он превращается в национализм. 

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

– А вы, Леонид Викторович, кулинар, кулинар. 
– На перловку я сегодня смотреть даже не могу.

– Идем по пути оборонного минимума. 
– Наша Военная доктрина, которая была принята на ВНС, об этом очень четко говорит. 
– Мы армия мира, мы не армия войны. 

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Какое у вас хобби?

Леонид Касинский:
Около 200 перепелов. Я мог сегодня со своим мясом приехать к вам. 

«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Леонид Касинский:
Наша с вами общая задача – идти впереди и вести за собой людей. 

Не пропустите! Новый выпуск проекта «Рецепт настоящего белоруса» – уже 15 февраля, в 10:15 на РТР-Беларусь.

# Интервью # Леонид Касинский # Александр Осенко

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