«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны.
В новом выпуске проекта «Рецепт настоящего белоруса» – Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что мы будем готовить?
Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны:
Клецки с душой. Чем шире душа, тем вкуснее клецки.
Александр Осенко:
Почему вы выбрали профессию родину защищать?
Леонид Касинский:
Дед очень хотел, чтобы я стал военным.
Александр Осенко:
Патриотизм – это чувство или навык?
Леонид Касинский:
Если патриотизм превратить в навык, он превращается в национализм.
– А вы, Леонид Викторович, кулинар, кулинар.
– На перловку я сегодня смотреть даже не могу.
– Идем по пути оборонного минимума.
– Наша Военная доктрина, которая была принята на ВНС, об этом очень четко говорит.
– Мы армия мира, мы не армия войны.
Александр Осенко:
Какое у вас хобби?
Леонид Касинский:
Около 200 перепелов. Я мог сегодня со своим мясом приехать к вам.
Леонид Касинский:
Наша с вами общая задача – идти впереди и вести за собой людей.
Не пропустите! Новый выпуск проекта «Рецепт настоящего белоруса» – уже 15 февраля, в 10:15 на РТР-Беларусь.