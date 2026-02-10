«Мы армия мира, мы не армия войны!» Леонид Касинский – в «Рецепте настоящего белоруса»

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны: Клецки с душой. Чем шире душа, тем вкуснее клецки.

Леонид Касинский: Если патриотизм превратить в навык, он превращается в национализм.

Леонид Касинский: Дед очень хотел, чтобы я стал военным.

– А вы, Леонид Викторович, кулинар, кулинар.

– На перловку я сегодня смотреть даже не могу.

– Идем по пути оборонного минимума.

– Наша Военная доктрина, которая была принята на ВНС, об этом очень четко говорит.

– Мы армия мира, мы не армия войны.