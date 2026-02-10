Пережила тяжёлые испытания и начала помогать другим. История белоруски, ставшей лучшим соцработником Минска

А еще победитель конкурса профессионального мастерства «Минский мастер-2025». Скромная женщина, которая, пережив тяжелые испытания, начала помогать другим. Уже много лет она рядом с теми, кому нужна поддержка.

Анна Меркушевич, корреспондент: Она не носит халат врача, но спасает жизни. Ей не вручают архитектурные премии, но она помогает некоторым заново отстроить свой разрушенный мир. Ее зовут Наталья Шветковская, и она лучший социальный работник города Минска.

Наталья Шветковская, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Партизанского района г. Минска:

По образованию я химик-лаборант. Работала на заводе, потом окончила курсы делопроизводства, работала в школе секретарем и вела делопроизводство, кадры. Потом заболел у меня отец, мне пришлось уйти и ухаживать за отцом. Отец жил в Руденске. Пять лет я ухаживала за отцом. Отец умер. Подруга говорит, пойдем к нам, возьми хотя бы полставочки, ты будешь и не дома и как бы кому-то помогать.

У меня участок на улице Захарова-Пулихова и проспект Независимости. Вот там мои люди. Четыре человека. Два ежедневных у меня пятиразовые, остальные два через два. С самого утра я иду к первой женщине, которая живет на проспекте Независимости. Она у меня незрячая, на инсулине. Мне нужно ее покормить, дать таблетки, уколоть инсулин, давление померить, приготовить покушать на обед.