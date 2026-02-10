Безопасная рыбалка зимой – напоминаем правила поведения на льду

Водолазы дежурят сутками, контролируют обстановку и следят за безопасностью. На технологичных лодках спасатели отправляются в рейды. Так называемые пираньи разгоняются до 100 километров в час. Их уникальность в быстром передвижении по льду. Перевозят лодки до 6 человек. Спасатели реагируют оперативно на каждый звонок. Человек может пробыть в ледяной воде не более 10 минут.

Такую погоду многие рыбаки считают идеальной для ловли. Сильный мороз и крепкий лед. Но все же вопрос безопасности остается на первом месте. Никто не застрахован от неожиданных сюрпризов.

Андрей Синеговский, водолазный специалист Центра водолазно-спасательной службы Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

У штатных водолазных спасательных служб находятся на вооружении аэролодки «Пираньи». Они передвигаться могут как на воде, так и по снегу, по льду. Также существует в структуре МЧС нештатное подразделение. Они оснащены спасательными досками. Спасательные доски также позволяют быстро добраться до пострадавшего, оказать ему необходимую помощь, эвакуировать на берег.

Несмотря на слаженную работу водолазов, любителям прогулок на льду не стоит забывать о правилах безопасности. Цена беспечности высока.

Андрей Синеговский:

Не стоит забывать, что выход на лед разрешен только в спасательном жилете. Если это рыбаки, которые выходят для зимней ловли на лед, с собой необходимо также брать какие-то подручные средства. К примеру, это могут быть какие-то длинные платки, шарфы, может быть шнур длиной 5-10 метров.

Все это поможет быстро выбраться из воды или спасти пострадавшего. Перед походом на рыбалку оповещайте близких о своем местоположении. Соблюдение этих простых рекомендаций точно предостережет от непредвиденных обстоятельств и нежелательных последствий.