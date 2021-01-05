«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Сколько детей поздравили во время акции «Наши дети» в Минской области?
Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благотворительный марафон традиционно затронул все уголки центрального региона: праздничные концерты, театрализованные представления, новогодние елки и новинка сезона – онлайн-мероприятия.
Неотъемлемый элемент Нового года – подарки получили 180 тысяч детей. Например, в Пуховичском районе особой теплотой и вниманием окружили воспитанников Руденской школы-интерната, четырех домов семейного типа, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
Елена Шестакова, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:
Председатель райисполкома посетил семью, которая проживает в Пуховичском районе и признана находящейся в социально опасном положении. Вы бы видели глаза Алисы и маленького Даниэля, когда они получили подарки из рук председателя нашего райисполкома – сладкие подарки, игрушки. Безусловно, это радость, это счастье, это удовольствие, это маленькое чудо, которое ждет, наверное, каждый взрослый.
Новый год – это символы: хоровод, Дед Мороз, общение глаза в глаза, игры, конкурсы, интерактив. В этом году мы были немножко этого лишены, к сожалению, только свежий воздух позволял нам это сделать.
До окончания акции осталось несколько дней. Финальным аккордом станет торжественная церемония награждения финалистов областного конкурса «Ученик года – 2020». Назовут лидеров в образовательной, творческой, проектной, рабочей, спортивной и общественной деятельности. Для юных гостей устроят новогоднее представление.