«Маленькое чудо, которое ждёт, наверное, каждый взрослый». Сколько детей поздравили во время акции «Наши дети» в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги акции «Наши дети», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благотворительный марафон традиционно затронул все уголки центрального региона: праздничные концерты, театрализованные представления, новогодние елки и новинка сезона – онлайн-мероприятия.

Неотъемлемый элемент Нового года – подарки получили 180 тысяч детей. Например, в Пуховичском районе особой теплотой и вниманием окружили воспитанников Руденской школы-интерната, четырех домов семейного типа, а также детей из семей, находящихся в социально опасном положении.

Елена Шестакова, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:

Председатель райисполкома посетил семью, которая проживает в Пуховичском районе и признана находящейся в социально опасном положении. Вы бы видели глаза Алисы и маленького Даниэля, когда они получили подарки из рук председателя нашего райисполкома – сладкие подарки, игрушки. Безусловно, это радость, это счастье, это удовольствие, это маленькое чудо, которое ждет, наверное, каждый взрослый.

Новый год – это символы: хоровод, Дед Мороз, общение глаза в глаза, игры, конкурсы, интерактив. В этом году мы были немножко этого лишены, к сожалению, только свежий воздух позволял нам это сделать.