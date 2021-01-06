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В каждом ЖКХ будут определены места сбора. Что делать с новогодней ёлкой после праздников?

06 января 2021 09:38
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Просто выставить новогоднюю елку за дверь не очень-то гостеприимно, куда гуманнее отдать хвойную красавицу на переработку.

В каждом ЖКХ будут определены места сбора. Что делать с новогодней ёлкой после праздников? -1

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда и работе с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
В воскресенье 17 и 24 января будет организован вывоз новогодних елок из многоквартирного жилищного фонда. В каждом ЖКХ будут определены места сбора данных елок. Как правило, это возле существующих контейнерных площадок либо при въездах к жилым домам – там, где контейнерные площадки отсутствуют. Все елки будут вывозиться организациями-перевозчиками, которые осуществляют вывоз коммунальных отходов и будут переданы на компостирование.

В каждом ЖКХ будут определены места сбора. Что делать с новогодней ёлкой после праздников? -3

Ели измельчат до щепы и мульчи и используют в качестве сырья для отопления предприятий, компоста и благоустройства территорий. Практично, в отличие от медленно сгнивающей древесины на свалке, которая лишь выделяет углекислый газ. Отправлять на преображение новогодний символ следует без лишней мишуры и игрушек, чтобы не допустить попадание микропластика в окружающую среду.

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:
Количество елей, которые образуются в таком крупном городе, как Минск, достаточно значительное, т. е. это 50 тысяч. Экономятся достаточно значительные ресурсы и, кроме того, уменьшается количество отходов, которое попадает на полигон. Поэтому с экологической точки зрения это такая система, которая должна в крупных городах работать.

В каждом ЖКХ будут определены места сбора. Что делать с новогодней ёлкой после праздников? -5

Сырье, топливо, корм для животных и оберег главного праздника в году природа дарит многообразие вариантов. От нас единственное просит взамен с умом использовать ее дары. 

# Экология # Анастасия Воробьева # Мария Кронда

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