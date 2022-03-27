Военная журналистка Анна Чиж-Литаш: «Я никуда не хочу уезжать из своей страны»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель. Юлия Артюх, СТВ:

Вы сейчас себя представляете где-то не в военной среде, а на гражданке?

Анна Чиж-Литаш, военный журналист, писатель:

Я думала об этом. Мы все, я думаю, задаемся вопросом: а правильно ли я поступил, а действительно ли я живу так, как я хотела жить? Это нормальные вопросы человека. Они помогают нам, наверное, двигаться как-то вперед. Я тоже их периодически себе задаю. Знаете, в будущем, возможно, я вижу себя: будет пенсия, выслуга. Жизнь бежит, все это не за горами, как говорится. Но пока что мне очень сложно отделить себя от этой жизни. Я знаю, что я очень мобильная. Я могу приспособиться жить, работать. Я не боюсь любой работы. Мне кажется, что я сейчас нужна здесь, я на своем месте. Юлия Артюх:

И много говорим про патриотизм, про идеологию семьи. Что такое патриотизм для современного подростка? Задумывались о подростках? Вы писали в своей книге, и это было через призму своего детства, то есть там другое было. А как сейчас? Растет ребенок. Что надо? Как воспитывать? Что вкладывать? С чем знакомить? Жизнь другая, какие-то технологии другие, то, что мы знать не знали в возрасте шести лет, уже дочка видит гаджеты какие-то. Это неотъемлемая часть нашей жизни.

Анна Чиж-Литаш:

Я задавала себе этот вопрос тоже. Мне кажется, это все начинается с семьи. Не может патриотизм идти из другого места. Патриотизм. Многих сейчас раздражает это слово, многие не верят в это слово. Что такое патриотизм? Все начинается с семьи. Мама, папа, ребенок. Мне кажется, это какая-то безусловная любовь там. Потом эта любовь перерастает в любовь к людям (ребенок выходит в социум), любовь к своему дому, любовь к животным, к природе. Я не знаю, откуда у меня. Я патриотка. Я не хочу никуда уезжать из своей страны, и мне здесь хорошо. Я еду и через день говорю: «Боже, какой у меня красивый города, какая у меня красивая страна». Людям чего-то все мало, им нужны моря, горы, небоскребы, что-то еще. Не знаю, мне всего достаточно. Все начинается с семьи. Мне кажется, любите своих детей просто так, не за пятерку, не за то, что он сегодня с бантиком или на шпагат сел. Просто любите, даже если у него ничерта не получается, просто любите его, и тогда он сможет полюбить себя. А когда человек любит себя, то он будет любить других, он будет любить то место, в котором он живет, он будет любить свой труд, свой коллектив, свою страну, в которой он живет. Юлия Артюх:

И в целом радоваться жизни.