По легенде, это блюдо появилось ещё в эпоху Македонского. Готовим настоящую узбекскую самсу

Самса – звезда узбекской кухни. Есть версии, что аппетитные пирожки появились еще в эпоху Александра Македонского или во время походов Тамерлана.

Известна и легенда о несчастном джигите, который придумал блюдо в память о горячо любимой красавице Самсе, которая выпала из башни и разбилась. Так или нет, но без этого лакомства на Востоке не обходятся будни и праздники.

Отабек Абдуллаев, шеф-повар:

Доброе утро, друзья, мы сегодня с вами будем готовить настоящую самсу по-узбекски. Нам понадобится мука – два килограмма, вода – 800 граммов, два яйца, маргарин и соль. Чем больше слоев, тем больше удовольствия. Есть песочная самса, есть слоеная, с говядиной, с курицей, сырная.

Для семьи достаточно будет половины ингредиентов: 700 граммов муки, 400 воды, одно яйцо. Получится 15-18 сытных конвертиков. В муку вливаем воду, добавляем яйца, щепотку соли. Чем тверже будет масса, тем хрустящее получится самса, поэтому воды по минимуму. Замесили на славу, отправляем тесто отдохнуть в холодильник на полчаса.

Отабек Абдуллаев:

Начинка для самсы – 350 граммов рубленого мяса, баранины. Чем хорошо рубленое мясо и рубленый лук? Когда выпекаем, сок держится в самсе. На мясо самое лучшее – кумин, еще зира можно называть. Маринуется очень хорошо мясо, и запах, я думаю, всем понравится. Зиру можно найти на каждом рынке. Насыпаем 3-5 граммов.

Огонька добавим черным перцем. Немного посолим и бережно перемешаем, чтобы лук остался цел и невредим. Для сластен нет лучше начинки с фруктами. Берем 350 граммов свежего яблока и 250 сахарной пудры. Хороша и тыква.

Отабек Абдуллаев:

Начинаем раскатывать тесто. Сначала больше работаем рукой. Создаем круглую формочку. Чем больше тесто получится, тем больше у нас будет слоев. Второй этап – можем начинать скалкой, насыпем муку и начинаем раскатывать, чтобы каждая точка равномерная была.

Кулинарный фитнес. Зато родные пальчики оближут. Мучное «покрывало» растет на глазах, в идеале нужно раскатать лист в два миллиметра. Смазываем тесто топленым маргарином и начинаем плотно сворачивать в рулон, чтобы не оставалось воздуха. Когда все готово, закручиваем в пакет и отправляем добро в холодильник на 4 часа, чтобы масса была как пластилин.

Отабек Абдуллаев:

Раскручиваем трубочку, можем разрезать. Здесь будет около 12-15 слоев. Если брать по 70 граммов, получится 60 штук самсы. Начинаем раскатывать каждую самсу.

Слои сияют, как годовые кольца дерева. Начинаем лепить самсу. В каждый кусочек заворачиваем по 70 граммов начинки. Пышные треугольники – вкусная традиция. Всю партию смазываем желтком и посыпаем кунжутом для бесподобной корочки.

Отправляем томиться в духовку на 30 минут при температуре 220 градусов. На родине Отабека, в Ташкенте, самсу выпекают в тандыре, но в духовке получается ничуть не хуже, главное – желание.