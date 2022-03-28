Победители смогут пройти практику в МИД. В Беларуси прошёл конкурс среди будущих дипломатов

Новости Беларуси. «Хочу быть дипломатом» – в Министерстве иностранных дел подвели итоги конкурса эссе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие могли принять студенты вузов в возрасте до 27 лет и с белорусским гражданством. В своих работах нужно было представить личный взгляд на дипломатическую службу, ее значение в укреплении белорусской государственности, а также рассказать видение своих целей как будущего дипломата. При этом жюри хотело проследить высокий интерес конкурсантов к международной проблематике и желание связать свою жизнь с дипломатией. Организаторы проекта получили более полусотни работ. В финал попали 10 ребят.

Стефания Винничек, лауреат конкурса эссе «Хочу быть дипломатом»:

Безумно волнительно, потому что была давно мечта побывать в Министерстве иностранных дел. Как только я увидела такую возможность принять участие и пройти практику в Министерстве иностранных дел, абсолютно без каких-либо сомнений сразу же было написано эссе и отправлено на проверку, где были изложены все абсолютно мысли по поводу видения достижения устойчивого развития в Республике Беларусь, видения дипломатии молодежной в Республике Беларусь.

Евгений Шестаков, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Мы прежде всего хотим быть уверены, что через несколько лет, через 4-5 лет, достойные молодые люди, которые имеют четкое понимание основ деятельности государства, четкое понимание своей профессиональной направленности, придут в состав Министерства иностранных дел, надеюсь, что будут впредь достойно представлять наше государства за его пределами.