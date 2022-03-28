В Гродно проходит суд над Софьей Сапегой

Новости Беларуси. В Гродно началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги. В областном суде прошло первое заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем присутствовали родственники, знакомые и пресса.

Сначала на нем присутствовали родственники, знакомые и пресса. Однако гособвинитель ходатайствовал о проведении суда в закрытом режиме. Это связано с тем, что в ходе рассмотрения уголовного дела будут озвучены персональные данные более 230 человек. Суд удовлетворил ходатайство, после чего зал покинули непричастные к делу.

Россиянка Софья Сапега проходит по семи статьям Уголовного кодекса. Ей предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, за организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.