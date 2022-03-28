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В Гродно проходит суд над Софьей Сапегой

28 марта 2022 10:06
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Новости Беларуси. В Гродно началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги. В областном суде прошло первое заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем присутствовали родственники, знакомые и пресса.

В Гродно проходит суд над Софьей Сапегой -1

Сначала на нем присутствовали родственники, знакомые и пресса. Однако гособвинитель ходатайствовал о проведении суда в закрытом режиме. Это связано с тем, что в ходе рассмотрения уголовного дела будут озвучены персональные данные более 230 человек. Суд удовлетворил ходатайство, после чего зал покинули непричастные к делу.

Россиянка Софья Сапега проходит по семи статьям Уголовного кодекса. Ей предъявлено обвинение в разжигании социальной вражды, незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных, за организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел.

В Гродно проходит суд над Софьей Сапегой -4

Девушку обвиняют в модерировании экстремистского Telegram-канала, в котором выкладывали личные данные силовиков, госслужащих и журналистов – таким образом были раскрыты личности более 230 человек. Им, а также их близким поступали звонки и сообщения с угрозами. За свою деятельность обвиняемая получала вознаграждение.

До начала суда Сапега находилась под домашним арестом. С учетом ее сотрудничества со следствием в случае признания судом вины срок наказания может быть уменьшен.

# Судебная система Беларуси # общество # Софья Сапега # Фотофакт

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